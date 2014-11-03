Ученым удалось вырастить тканеинженерный пищевод

Ранее подобные биоинженерные конструкции основывались на сложных каркасах из биоматериалов, и в них развивались только эпителиальные ткани.

Новая методика позволяет использовать простую структуру из единственного полимера, необходимую для доставки клеток, а группирующиеся клетки формируют функциональный орган со всеми клеточными слоями. Клетки в виде органоидных единиц пищевода были получены из пищеводов мышей или людей и имплантированы аллогенным или иммуннодефицитным мышам в полимерном биодеградируемом лоскуте. При определенном расположении различных клеток удалось получить все ключевые компоненты пищевода, как эпителий, так и мышечный слой. Были определены дифференцированные супрабазальные или пролиферативные базальные слои эпителия, мышцы и нервы. Отслеживание происхождения клеток в новой ткани показало, что элемент новой структуры может создаваться клетками из разных органоидных единиц. Дифференцировка клеток зависит от их происхождения и от влияния соседних клеток.

Авторы считают, что эта работа приведет к практической клинической методике восстановления пищевода после повреждений и его создания у детей с пороками развития.

Ремедиум