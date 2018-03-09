В мире 520 миллионов «неучтенных» детей - ЮНИСЕФ

22 миллиона детей в ближайшее десятилетие не получат начального образования.

Всего в мире, по подсчетам ЮНИСЕФ, 520 миллионов «неучтенных» детей. О том, как складываются их судьбы, ничего не известно, и к 2030 году их положение может ухудшиться, сообщают из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

22 миллиона детей в ближайшее десятилетие не получат начального образования. 150 миллионов девочек выйдут замуж до достижения совершеннолетия. Еще миллионы детей умрут от болезней, которые можно предотвратить.

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Эксперты фонда подчеркивают, что более половины детей в мире живут в странах, где очень трудно отследить прогресс в достижении Целей устойчивого развития, поскольку там не осуществляется сбор и анализ соответствующих данных. В ряде этих стран сбор информации ведется, но результаты оставляют желать лучшего, отмечают в ЮНИСЕФ.

«Международное сообщество должно подтвердить свою приверженность достижению Целей устойчивого развития, и в том числе – сбору необходимых данных», – сказал представитель ЮНИСЕФ Лоуренс Чэнди.

Два года назад мировые лидеры договорились, что дадут шанс на лучшую жизнь каждому ребенку

Из 17 Целей устойчивого развития, утвержденных два года назад, несколько напрямую касаются детей, например, ликвидация нищеты и голода, здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство. Эксперты ЮНИСЕФ предупреждают, что отсутствие или недостаток данных о положении детей может помешать достижению ЦУР.

«Два года назад мировые лидеры договорились, что дадут шанс на лучшую жизнь каждому ребенку, и это будет сделано, в том числе, с помощью самого современного анализа данных, – сказал Чэнди. – Тем временем, как сообщается в нашем докладе о результатах прогресса в области ЦУР для детей, данные пока очень скудные».