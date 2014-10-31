КНДР вводит 21-дневный карантин для иностранцев из-за Эболы
08:35, 31 октября 2014Зарубежные новости
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Северная Корея заявила, что поместит всех иностранцев, прибывающих в страну, под карантин на 21 день, назвав это превентивной мерой от вируса Эбола
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REUTERS
Ранее Пхеньян заявлял, что запретит въезд туристам из-за опасений распространения лихорадки, передает BBC Украина.
Пока КНДР не сообщала ни об одном случае заболевания Эболой на своей территории, и, как полагают, приезжающих туда из Западной Африки крайне мало.
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По словам корреспондентов, такие шаги объясняются стремлением КНДР отправить своим гражданам сигнал, что внешний мир представляет опасность и его следует остерегаться.
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