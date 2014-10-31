В Либерии отмечено замедление эпидемии лихорадки Эбола

Тем не менее, подчеркивают эксперты, говорить о том, что кризис уже пройдет, пока рано.

Число случаев заражения геморрагической лихорадкой, по официальным данным, составляет более 13,7 тыс., что на 3 тыс. больше, чем сообщалось ранее. Однако резкий скачок количества заболевших объясняется тем, что были учтены ранее пропущенные пациенты. Что касается показателя смертности от лихорадки, то число зарегистрированных летальных исходов осталось примерно на прежней отметке – чуть менее 5 тыс.

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Опубликованные статистические данные говорят о некотором сокращении масштаба эпидемии в Либерии. Так, в октябре в стране было зафиксировано 117 смертей от лихорадки Эбола, тогда как в сентябре их количество составило 315. Более того в местных клиниках появились свободные койки для зараженных вирусом, что говорит о меньшей заболеваемости.

Ремедиум