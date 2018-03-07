Сколько есть сахара: рекомендации ВОЗ

Эксперты рекомендуют снизить уровни потребления сахара до 25 граммов в день.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий.

Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

Читайте такжеНазваны продукты, которые провоцируют развитие рака

Однако эксперты рекомендуют снизить уровни потребления сахара еще вдвое - до 25 г (такое количество свободного сахара в стакане фруктового сока) или до пяти чайных ложек в день.

Свободный сахар добавляется в продукты питания и напитки производителями, заведениями общественного питания или потребителями, а также присутствует от природы в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. Также свободный сахар добавляется в чай, кофе и даже кетчупов.