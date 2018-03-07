Сколько есть сахара: рекомендации ВОЗ

13:55, 07 марта 2018
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек). 

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Однако эксперты рекомендуют снизить уровни потребления сахара еще вдвое - до 25 г (такое количество свободного сахара в стакане фруктового сока) или до пяти чайных ложек в день.

Свободный сахар добавляется в продукты питания и напитки производителями, заведениями общественного питания или потребителями, а также присутствует от природы в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. Также свободный сахар добавляется в чай, кофе и даже кетчупов.

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Теги: #профилактика болезней#зависимость от сахара#ВООЗ#рекомендации ВОЗ