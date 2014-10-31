Ибупрофен не уступает по обезболивающему эффекту пероральному морфину

08:13, 31 октября 2014
Зарубежные новости
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Результаты исследования, проведенного канадскими учеными, свидетельствуют об отсутствии статистически значимой разницы между обезболивающим эффектом перорального морфина и ибупрофена при применении указанных ЛС детьми с переломами конечностей

Работа была опубликована в Canadian Medical Association Journal. 

В недавнем времени регуляторные органы Канады выпустили рекомендации по ограничению назначения кодеина детям для обезболивания сломанных конечностей. После публикации рекомендаций в клиниках резко возросло использование нестероидных противовоспалительных препаратов и таблетированного морфина для обезболивания пациентов, поступивших в медучреждения с травмами. Целью исследования была сравнительная оценка эффективности морфина и ибопрофена. 

В клиническом исследовании приняли участие 132 ребенка с неосложненными переломами конечностей. В зависимости от группы они получали морфин (0,5 мг/кг перорально) или ибупрофен (10 мг/кг) каждые 6 часов в течение суток. Для оценки эффективности ЛС использовалась модифицированная лицевая шкала боли. Интенсивность болевых ощущений определялась непосредственно перед введением лекарства и через 30 минут после. 

Как свидетельствуют результаты КИ, в обеих группах было отмечено снижение интенсивности боли примерно на 1-1,5 пункта, что говорит об одинаковом обезболивающем эффекте морфина и ибупрофена. 

Тем не менее, в морфин-группе чаще регистрировались побочные эффекты ЛС – в 56% случаях, по сравнению с 31% случаев в ибупрофен-группе. 

remedium.ru

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