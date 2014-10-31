Ибупрофен не уступает по обезболивающему эффекту пероральному морфину

Работа была опубликована в Canadian Medical Association Journal.

В недавнем времени регуляторные органы Канады выпустили рекомендации по ограничению назначения кодеина детям для обезболивания сломанных конечностей. После публикации рекомендаций в клиниках резко возросло использование нестероидных противовоспалительных препаратов и таблетированного морфина для обезболивания пациентов, поступивших в медучреждения с травмами. Целью исследования была сравнительная оценка эффективности морфина и ибопрофена.

В клиническом исследовании приняли участие 132 ребенка с неосложненными переломами конечностей. В зависимости от группы они получали морфин (0,5 мг/кг перорально) или ибупрофен (10 мг/кг) каждые 6 часов в течение суток. Для оценки эффективности ЛС использовалась модифицированная лицевая шкала боли. Интенсивность болевых ощущений определялась непосредственно перед введением лекарства и через 30 минут после.

Как свидетельствуют результаты КИ, в обеих группах было отмечено снижение интенсивности боли примерно на 1-1,5 пункта, что говорит об одинаковом обезболивающем эффекте морфина и ибупрофена.

Тем не менее, в морфин-группе чаще регистрировались побочные эффекты ЛС – в 56% случаях, по сравнению с 31% случаев в ибупрофен-группе.

remedium.ru