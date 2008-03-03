В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Берегите зрение. Глаукома” по проблеме борьбы с глаукомой в рамках Всемирного дня борьбы со слепотой от глаукомы. В Украине на каждые 100 тыс. населения 517 больны глаукомой.

Участники: Наталия Пасечникова, доктор мед.наук, профессор, директор Института глазных болезней и тканевой терапии им..В.П.Филатова АМН Украины; Сергей Рыков, доктор мед.наук, профессор кафедры офтальмологии Национальной академии последипломного образования им. П.Л.Шупика МОЗ Украины; Юрий Кондратенко, доктор мед.наук, профессор кафедры офтальмологии Национальной академии последипломного образования им. П.Л.Шупика МОЗ Украины, Юрий Баринов, канд..мед.наук, главный детский офтальмолог МОЗ Украины; Оксана Витовская, канд.мед.наук, доцент кафедры офтальмологии Национального медицинского университета им.Богомольца и др..(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.