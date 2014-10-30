Лекарства нужно пить в определенное время дня

В течение дня в работе тела возникают два ключевых момента, которые влияют на состояние тканей. Это открытие сделали ученые Университета Пенсильвании, исследовавшие на примере животных клетки 12 тканей и работу ДНК, передает meddaily.ru со ссылкой на BBC. Оказалось, наблюдались значительные сдвиги в активности прямо перед рассветом и закатом.

По мнению специалистов, это нужно учитывать при назначении лекарств. Известно: "внутренние часы" влияют на множество аспектов - внимательность, настроение, физическую силу и даже на риск сердечного приступа. В рамках работы ученые каждые 2 часа анализировали образцы почки, легкого, надпочечников, аорты, ствола мозга, мозжечка, бурого жира, белого жира, сердца, гипоталамуса, мышц легких и скелетных мышц.

Так, 43% генов, связанных с производством белков, меняют свою активность в течение дня. В разных тканях у разных генов особые схемы активности. В печени происходят наиболее динамичные изменения - в ней работают согласно дневному ритму 3186 генов. Для сравнения: в гипоталамусе - всего 642. Не секрет, что некоторые препараты работают лучше в определенное время суток. Например, при риске холестериновой блокады, чаще происходящей ночью, статины, снижающие уровень холестерина, стоит принимать вечером. Теперь понятно почему.