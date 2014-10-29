Из-за лихорадки Эбола врачи боятся ехать в Африку, опасаясь заражения

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким обратился с эмоциональным призывом к медицинским работникам стать волонтерами в борьбы с распространением лихорадки Эбола в Западной Африке, сообщает Российская служба BBC.

Глава Всемирного банка заявил, что для нейтрализации вспышки эпидемии требуется не менее пяти тысяч врачей и медсестер.

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По его словам, многие не решаются отправиться в Западную Африку, опасаясь заражения.

Джим Ен Ким рассказал об этом в ходе визита в Эфиопию, где он находится вместе с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и председателем комиссии Африканского союза Нкосазаной Дламини-Зумой.

"Сейчас меня больше всего беспокоит, где мы найдем требуемых медработников", - сказал он.

"В некоторых странах страх зашкаливает, но я надеюсь, что врачи будут помнить, что, дав "клятву Гиппократа", они обязали себя помогать людям именно в таких ситуациях", - добавил президент Всемирного банка.

Он отметил, что темпы распространения лихорадки Эбола в Западной Африке опережают усилия мирового сообщества по ее нейтрализации.