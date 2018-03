Эпидемии и войны неспособны остановить рост населения Земли - ученые

Землю спасет не контроль над рождаемостью, а новые технологии и законодательные меры, направленные на сбережение окружающей среды. К таким выводам пришли австралийские экологи, авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кори Брэдшо (Corey Bradshaw) и Бэрри Брук (Barry Brook) работали с демографическими данными, представленными Всемирной организацией здравоохранения и Бюро переписи населения США. При сохранении нынешних показателей рождаемости и смертности к 2100 году население Земли должно будет составлять порядка 10,4 миллиарда. Климатические изменения, войны, падение рождаемости — все эти факторы, как показало моделирование, минимально скорректируют изначальный прогноз.

Даже если допустить катастрофические эпидемии, способные унести жизни 2-6 миллиардов человек, население к 2100 году останется на уровне 8,4-5,1 миллиардов. Ограничение числа детей до одного даст к 2100 году сегодняшние 7 миллиардов. «Мы были поражены: даже сценарий пятилетней Третьей мировой войны с количеством убитых и раненых, сопоставимым с глобальными конфликтами ХХ века, очень слабо воздействует на траекторию роста населения Земли», — заявил профессор Брук.

Поскольку катастроф такого масштаба и драконовских мер (аналогичных китайской политике «одна семья — один ребенок») в нынешнем столетии вряд ли стоит ожидать, общественности и власть имущим следует сосредоточить свои усилия на новых технологиях, более рациональных и экономных методах природопользования.

