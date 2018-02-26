Фруктовые и ягодные чаи и такие прохладительные напитки, как лимонад, даже без добавки сахара, портят зубную эмаль.

Стоматологи назвали продукты, которые портят зубы.

Согласно исследованию, проведенному в Королевском колледже Лондона, фруктовые и ягодные чаи и такие прохладительные напитки, как лимонад, даже без добавки сахара, портят зубную эмаль, если употребляются между приемами пищи, сообщает BBC.

Читайте такжеУченые назвали негативные последствия использования ополаскивателей для ртаУченые, проверив диету 300 человек, страдающих проблемами с зубами, обнаружили, что люди, которые дважды в день пьют между приемами пищи воду с ломтиком лимона или фруктовый чай, в 11 раз больше рискуют получить эрозию эмали зубов, чем люди, не употребляющие эти напитки совсем или употребляющие их вместе с пищей.

При этом ученые подчеркивают, что наличие сахара в напитках не влияет на степень их пагубности для зубной эмали.