Какао - мощное средство против старческого слабоумия

Флавонолы, содержащиеся в какао-бобах, за несколько месяцев усилили умственные способности пожилых людей. Результаты исследования представлены в журнале Nature Neuroscience, а кратко о нем сообщает The Telegraph.

В исследовании участвовали 37 человек в возрасте 50-69 лет. Их разбили на две группы, и участникам первой в течение трех месяцев предложили часто и много пить какао (900 миллиграммов флавонолов в день — в 90 раз больше, чем представителям второй группы). В конце срока все добровольцы прошли тесты на память: те, кто пил много какао, справились с заданиями значительно быстрее.

Ученые полагают, что флавонолы улучшают кровообращение в одном из участков мозга, с нарушениями в работе которого ранее уже связывали ослабление памяти — в зубчатой извилине медиальной и нижней поверхности полушария большого мозга. «Если в начале исследования у участников была память типичного шестидесятилетнего человека, спустя три месяца — как у обычного тридцати-сорокалетнего», — утверждает один из авторов статьи Скотт Смолл (Scott A. Small). Однако полученные выводы необходимо проверить в более крупномасштабном исследовании, отметил ученый.

Также ученые не советуют запасаться банками с какао и шоколадом. В исследовании применялся специальный напиток, в приготовлении которого, в отличие от обычных технологий обработки какао-бобов, сохранилось большинство флавонолов.

lenta.ru