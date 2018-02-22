Ученые выявили еще одно очень опасное последствие употребления алкоголя

11:02, 22 февраля 2018
Зарубежные новости
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фото УНИАН

Согласно результатам исследования, проведенного группой ученых из Франции и Канады, неумеренное употребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия, пишет Тhe Lancet Public Health.

Читайте такжеУпотребление алкоголя напрямую связано с развитием рака - ВОЗУченые проанализировали медицинские показатели 57.353 пациентов французских больниц. У всех участников исследования была диагностирована ранняя деменция.

Выяснилось, что 38,9% пациентов имели серьезные проблемы с употреблением спиртных напитков, а 17,6% страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом.

Таким образом, у 56,5% участников исследования с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания.

Ученые подчеркивают, что их выводы в равной степени относятся как к мужчинам, так и к женщинам.

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Теги: #алкоголизм#факторы деменции