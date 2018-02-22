Ученые выявили еще одно очень опасное последствие употребления алкоголя

Неумеренное употребление алкоголя повышает риск развития слабоумия.

Ученые выявили еще одно опаснейшее свойство употребления алкоголя.

Согласно результатам исследования, проведенного группой ученых из Франции и Канады, неумеренное употребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия, пишет Тhe Lancet Public Health.

Читайте такжеУпотребление алкоголя напрямую связано с развитием рака - ВОЗУченые проанализировали медицинские показатели 57.353 пациентов французских больниц. У всех участников исследования была диагностирована ранняя деменция.

Выяснилось, что 38,9% пациентов имели серьезные проблемы с употреблением спиртных напитков, а 17,6% страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом.

Таким образом, у 56,5% участников исследования с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания.

Ученые подчеркивают, что их выводы в равной степени относятся как к мужчинам, так и к женщинам.