Сигналы в дендритах очень важны для обучения и памяти - нейробиологи

Формирование памяти человека зависит от дендритов — разветвлённых отростков мозговых нейронов, которые по форме напоминают ветку дерева. Именно дендриты играют решающую роль в том, что сохраняется или забывается в памяти, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

"Есть много теорий о памяти, но очень мало данных о том, как отдельные нейроны фактически хранят информацию. Теперь мы обнаружили сигналы в дендритах, которые считаем очень важными для обучения и памяти. Наши результаты могут объяснить, почему некоторые переживания запоминаются, а другие забываются", — говорит Даниэль Домбек, один из соавторов исследования, доцент нейробиологии в WCAS.

Ученые использовали в своем исследовании уникальный сканирующий микроскоп, с помощью которого наблюдали за работой нейронов и дендритов по формированию памяти. Исследователи считают, что выводы о роли дендритов в сохранении воспоминаний могут помочь в борьбе с расстройствами памяти или тяжелыми недугами, такими как болезнь Альцгеймера.

РИА Новости