В США разработали два новых способа выявления вируса лихорадки Эбола

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US Food and Drug Administration) одобрило применение двух новых тестов для выявления вируса Эбола в организме человека.

Как передает Reuters, новые тесты были разработаны компанией BioFire Defense, которая находится в Солт-Лейк-Сити.

По последним данным ВОЗ, число погибших от вируса Эбола достигло 4922, а общее число зараженных составило 10 141 человек.

Основное число смертей приходится на три страны Западной Африки - Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Там умерли от лихорадки 4912 больных.

Данные ВОЗ включают информацию о распространении Эболы в Нигерии, Сенегале, единичные случаи в Испании, США, а также одну смерть в Мали, где погибла двухлетняя девочка. Более 40 человек, которые контактировали с ней, в настоящее время содержатся в условиях карантина.