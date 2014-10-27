Изменение походки - один из первых симптомов болезни Паркинсона

От этого страдает походка и в ряде случаев умственные способности, однако нарушения становятся заметны на достаточно поздних стадиях заболевания. Впрочем, новая работа показывает, что и едва уловимые перемены походки могут предсказать развитие паркинсонизма.

Учёные из Ньюкаслского университета провели, пожалуй, самое масштабное на данный моментэкспериментальное исследование с участием паркинсоников. Они задействовали 121 больного этим недугом на ранней стадии, когда визуально заметных нарушений походки ещё нет, и 184 здоровых добровольца. Всех их попросили в течение двух минут ходить по специальной дорожке, которая регистрировала длину и асимметрию шагов, скорость ходьбы, а также давление на поверхность одной и другой ступнёй (показатель стабильности позы). Помимо этого, нейробиологи учли возраст, пол, интеллектуальные способности (внимание, способность запоминать) до начала проявлений паркинсонизма и на момент исследования.

У всех больных были нарушены скорость ходьбы и устойчивость позы при ней. При этом у некоторых паркинсоников, помимо походки, и когнитивные показатели, в частности внимание, оказались хуже, чем у здоровых. Такой связи между ухудшением способности ходить и концентрироваться на чём-то раньше никто не наблюдал. Чтобы доказать её по всем правилам и начать использовать как средство диагностики, нужны дополнительные исследования, и они уже ведутся. Если диагностика умственных нарушений по походке оправдает свою эффективность, её применение позволит оперативно выявлять начало болезни и вовремя начинать её лечение.

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