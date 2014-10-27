В Австралии впервые провели пересадку "мертвого" сердца

Трансплантацию сердца, которое уже перестало биться, ученые назвали эпохальным событием: благодаря новой технике увеличится набор пригодных для пересадки органов, что сохранит как минимум на 30 процентов больше жизней, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Пока при трансплантации сердца применяются «живые» органы, извлеченные из организма людей, пребывающих в состоянии клинической смерти. Однако врачи из сиднейской больницы Святого Викентия пересадили трем пациентам сердца доноров, которые остановились за 20 минут до начала операции.

Руководитель проекта Питер МакДональд (Peter MacDonald) 20 лет искал способ поддерживать жизнедеятельность сердца вне организма. Результатом его усилий стало устройство «сердце в коробке»: в специальный контейнер заливают кровь донора и только потом туда помещают орган. Стерильная электрическая схема заставляет орган биться и поддерживает нужную температуру.

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Донорские сердца хранятся в контейнере как минимум четыре часа (перед пересадкой). Таким образом врачи получают возможность узнать заранее, как будет работать трансплантированный орган.

С использованием нового подхода врачи пересадили сердце трем пациентам. Двое уже чувствуют себя хорошо, один пока (по состоянию на утро 24 октября) находится в отделении интенсивной терапии.