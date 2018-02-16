Бег необходим для работы мозга - исследование

Физические упражнения являются эффективным способом защиты мозга и когнитивных функций от последствий хронического стресса.

Бег необходим для работы мозга - он лучше всего функционирует, когда формируются новые связи (синапсы) между нейронами.

Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Университета Бригама Янга (США), пишет Science Direct.

Читайте такжеМедики рассказали о простых методах, которые помогут снизить артериальное давлениеПродолжительный стресс ослабляет связь между нейронами, что со временем приводит к проблемам с памятью и другим когнитивным нарушениям. Смягчить разрушительное влияние стресса на головной мозг поможет физическая активность.

Ученые изучили эффект хронического стресса на мозг мышей. Животных специально «стрессировали», погружая в бассейн с холодной водой. При этом часть из них в остальное время вела обычный сидячий образ жизни, а других животных целенаправленно привлекали к активной деятельности в крутящемся колесе.

Читайте такжеМедики рассказали, что необходимо для укрепления сердца и сосудовВыяснилось, что именно у последних связи между нейронами, несмотря на пережитый стресс, не ослабевали, а память оставалась практически такой же ясной, как до начала эксперимента.

Эти результаты показывают, что физические упражнения являются эффективным способом защиты мозга и когнитивных функций от последствий хронического стресса.