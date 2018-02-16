Женщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам - ВОЗ

Врачи должны честно рассказывать будущим мамам обо всех плюсах и минусах кесарева сечения.

Женщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам.

Как сообщают эксперты ВОЗ, причин тому очень много, главная из них – желание избежать непереносимую боль и ускорить процесс родов.

Читайте такжеВ мире ежедневно около 400 детей умирают от кори - ВОЗ В ВОЗ подчеркивают, что современные хирургические подходы, эффективные обезболивающие средства и антибиотики позволяют провести операцию с минимальным риском для матери и ребенка. Как показало новое исследование ВОЗ в этой области, в странах, где такую операцию делают по крайней мере 10% женщин, материнская и детская смертность снижается. Однако у кесарева сечения, безусловно, есть и минусы.

Все больше женщин выбирают кесарево сечение как наиболее безболезненный, быстрый и безопасный способ родов. Особенной популярностью кесарево пользуется в развитых и развивающихся странах. К примеру, в Бразилии 45% женщин выбирают кесарево. В европейских странах этот показатель за последние 20 лет вырос с 15% до 22%. Рассказывает представительница ВОЗ, доктор Марлин Теммерман:

В Бразилии 45% женщин выбирают кесарево. В европейских странах этот показатель за последние 20 лет вырос с 15% до 22%

Эксперты ВОЗ отмечают, что во многих развивающихся и развитых странах наблюдается настоящая эпидемия кесаревых сечений. Кесарево делают даже тогда, когда в этом нет медицинской необходимости.

Однако кесарево сечение может вызывать серьезные осложнения – как у ребенка, так и у матери.

По словам эксперта Марлин Теммерман, женщины, которым делают кесарево, подвержены более высокому риску кровотечения.

"Не стоит забывать о шрамах, которые остались от предыдущих родов, прошедших с помощью хирургического вмешательства. Могут возникнуть серьезные осложнения. И даже в некоторых развитых странах, где часто делают кесарево, зарегистрирован более высокий уровень материнской смертности по сравнению с другими развитыми странами. Конечно, эта операция не является основной причиной смертности среди рожениц, но связь, безусловно, существует», - отмечает Теммерман.

Читайте такжеВОЗ опубликовала рекомендации гостям Олимпиады в ПхенчханеТем не менее, предпочтение в пользу кесарева делают, конечно, не только женщины, но и врачи. И их отчасти можно понять. Лучше провести в назначенное заранее время запланированную операцию, чем получить звонок от пациентки посреди ночи и потом иметь дело с той или иной непредвиденной ситуацией во время родов:

Гинекологу проще сделать кесарево сечение, потому что в этом случае он может строить планы и регулировать свое расписание. Врач принимает пациенток в определенное время. Он может проводить по две операции в день. Никаких неожиданных звонков, никакой работы по ночам, никаких экстренных ситуаций, никакого дополнительного стресса. Качество жизни врачей благодаря кесареву сечению значительно улучшается.

При этом специалисты подчеркивают: во многих случаях кесарево сечение действительно спасает жизни. По данным ВОЗ, в странах, где число женщин, подвергшихся операции, достигает хотя бы 10% женщин, резко снижается материнская и детская смертность. Но, к сожалению, во многих регионах у женщин до сих пор нет альтернативы натуральным родам.

В целом ряде стран у женщин до сих пор нет доступа к процедурам, которые могут обеспечить им безопасные роды. Они также не могут выбрать кесарево, поскольку оно не практикуется. В этих странах женщины умирают во время родов

Вывод, к которому пришли специалисты ВОЗ, прост. Врачи должны честно рассказывать будущим мамам обо всех плюсах и минусах кесарева сечения, не прибегать к нему слишком часто и делать его только в случае необходимости.