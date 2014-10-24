ЕС увеличит финансирование для преодоления вируса Эбола в Африке до 1 млрд евро
17:21, 24 октября 2014Зарубежные новости
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Европейский Союз увеличит размер финансовой помощи для борьбы с вирусом Эбола в Западной Африке до 1 миллиарда евро
REUTERS
Об этом на своей странице в Twitter написал президент Европейского совета Герман Ван Ромпей.
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Как сообщалось, по данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 4,8 тыс. человек, почти 10 тыс. инфицированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Ранее первый случай заражения вирусом Эбола был подтвержден в Мали.
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