ЕС выделил 24,4 млн евро на исследования вакцины против вируса Эбола. Об этом сообщает ТАСС, цитируя главу Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.

"Исследования будут направлены на сдерживание эпидемии и защиту медицинского персонала, в первую очередь, на разработку вакцины", - сказал он.

По итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Евросоюз выделит персонал, деньги и средства эвакуации медиков из зараженных регионов. "Конкретные объемы и сроки мы еще будем обсуждать завтра, однако мы должны понимать, что в связи с этой эпидемией не следует впадать в панику, но и нельзя предаваться бездействию. Мир должен выздороветь от этой болезни", - провозгласил Олланд.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 4,8 тыс человек, почти 10 тыс инфицированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Ранее первый случай заражения вирусом Эбола был подтвержден в Мали. Как сообщил глава местного минздрава, болезнь была обнаружена у двухлетней девочки, которая прибыла из соседней Гвинеи, охваченной эпидемией смертельной лихорадки.