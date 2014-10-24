ЕС выделил 24,4 млн евро на исследования вакцины против вируса Эбола
Исследования будут направлены на сдерживание эпидемии и защиту медицинского персонала, в первую очередь, на разработку вакцин
ЕС выделил 24,4 млн евро на исследования вакцины против вируса Эбола. Об этом сообщает ТАСС, цитируя главу Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.
"Исследования будут направлены на сдерживание эпидемии и защиту медицинского персонала, в первую очередь, на разработку вакцины", - сказал он.
По итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Евросоюз выделит персонал, деньги и средства эвакуации медиков из зараженных регионов. "Конкретные объемы и сроки мы еще будем обсуждать завтра, однако мы должны понимать, что в связи с этой эпидемией не следует впадать в панику, но и нельзя предаваться бездействию. Мир должен выздороветь от этой болезни", - провозгласил Олланд.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 4,8 тыс человек, почти 10 тыс инфицированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Ранее первый случай заражения вирусом Эбола был подтвержден в Мали. Как сообщил глава местного минздрава, болезнь была обнаружена у двухлетней девочки, которая прибыла из соседней Гвинеи, охваченной эпидемией смертельной лихорадки.