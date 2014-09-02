Упрощена процедура регистрации лекарств для лечения тяжелых болезней

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О лекарственных средствах» относительно усовершенствования порядка обеспечения населения лекарственными средствами, предназначенными для лечения социально опасных и тяжелых болезней».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, документом упрощается процедура регистрации некоторых лекарственных средств и доступа на украинский рынок медикаментов, которые получили в США и ЕС статус орфанных. Речь идет о средствах, предназначенных для лечения таких болезней, как туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты, и тяжелых онкологических, редких заболеваний.

То есть отменяется регистрация в Украине таких лекарственных средств с применением длительной и сложной процедуры, которая, по сути, дублирует процедуры, пройденные в США или ЕС.

Законом также дополняется перечень незарегистрированных лекарственных средств, которые могут ввозиться на таможенную территорию Украины, лекарственными средствами, предназначенными для лечения редких (орфанных) заболеваний, которые в установленном порядке допущены к применению на территории США или ЕС, независимо от того, зарегистрированы ли они компетентными органами указанных стран.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о лекарственных средствах 12 августа.

Во время принятия закона председатель парламентского Комитет по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева отметила, что данный закон, кроме прочего, позволяет ввозить незарегистрированные в Украине лекарственные средства для медицинского обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи во время проведения АТО, во время чрезвычайного положения, особого периода, при наличии документов, которые подтверждают регистрацию и использование этих лекарственных средств в государствах, где они были закуплены.