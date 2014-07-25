Новый комбинированный препарат оказался эффективен при лекарственно-устойчивом туберкулезе

В тех странах, где туберкулез распространен, доля резистентной формы может составлять до трети всех случаев. Россия, Китай, Индия, ЮАР являются домом для 60% людей, больных лекарственно-резистентным туберкулезом. Лечение таких людей является дорогостоящим и чрезвычайно неудобным: пациентам буквально приходится пить лекарства горстями на протяжении долгого времени. Не удивительно, что приверженность такому лечению невысока, и многие пациенты не пролечиваются до конца.

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На международной конференции по проблемам СПИДа в Мельбурне, Австралия Мэл Шпигельман (Mel Spigelman), директор некоммерческой организации TB Alliance, представил результаты исследования PaMZ, в котором принял участие 181 человек с обычной формой туберкулеза и 26 человек - с резистентной. PaMZ - новое средство - комбинация трех действующих веществ. Главный ингредиент - антибиотик под обозначением PA-824, он препятствует образованию клеточной стенки бактерий. Кроме него, в состав PaMZ входят моксифлоксацин и пиразинамид. Моксифлоксацин - распространенное эффективное средство, которое раньше не применяли для лечения людей, больных туберкулезом. В исследовании, проведенном TB Alliance, пациенты с обычной формой заболевания были разделены на три группы по типу терапии: высокая доза PaMZ, низкая доза либо стандартная схема лечения. Пациенты с резистентной формой получали только повышенную дозу PaMZ.

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Прием препаратов продолжался два месяца. За это время 71% из тех, кто получали PaMZ, смог избавиться от инфекции. Эффективность была одинакова как для обычной, так и для резистентной формы заболевания. Участники исследования, получавшие лекарства по стандартной схеме, за два месяца набрали лишь 38% чистых смывов. После двух месяцев эксперимента всех участников перевели на стандартный вариант лечения по этическим соображениям, так что долговременные результаты оценки эффективности PaMZ выяснить не удалось. Однако то, чего добились на данном этапе, уже внушает оптимизм. TB Alliance начинает сбор средств для проведения масштабного исследования мощностью в 1500 человек, которое должно начаться уже в 2014 году.

remedium.ru