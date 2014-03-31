Зафиксированы случаи заражения людей туберкулезом от домашних кошек

Министерство здравоохранения Великобритании сообщило о двух случаях заражения людей туберкулезом после контакта с домашними кошками, больными «бычьим туберкулезом». Результаты исследования были опубликованы в журнале Veterinary Record, пишет Медпортал.

Туберкулез крупного рогатого скота (так называемый «бычий туберкулез») вызывают бактерии Mycobacterium bovis, которые входят в группу близкородственных видов M. tuberculosis - микобактерий, вызывающих туберкулез у человека. M. bovis может «пересекать» видовой барьер и служит причиной развития туберкулеза у человека. Передача инфекции от зараженных животных к человеку может происходить при вдыхании и попадании микробов на слизистые оболочки, а также через поврежденный кожный покров.

За прошлый год Министерство здравоохранения Великобритании (PHE) и Агентство по охране здоровья животных и взаимодействию с ветеринарными лабораториями (AHVLA) исследовало девять случаев заражения «бычьим туберкулезом» домашних кошек в в графствах Беркшир и Гемпшир. В качестве меры предосторожности 24 человека, контактировавшие с зараженными животными, прошли обследование.

В результате было выявлено два случая активного туберкулеза и два случая латентной формы инфекции, при которой человек не может заразить других, однако может приобрести активную форму туберкулеза, если не лечить его латентную форму.

Молекулярный анализ, проведенный AHVLA, показал, что микобактерии M. bovis, выделенные от зараженных кошек и от людей с активной формой туберкулеза, были идентичны, что означает передачу патогенных микроорганизмов от инфицированных животных. Сообщается также, что в обоих случаях заболевания активным туберкулезом организм больных успешно реагирует на лечение.

Дилис Морган (Dilys Morgan), глава отдела по контролю за желудочно-кишечными и зоонозными инфекциями PHE отметил: «Необходимо помнить о том, что инфекция, вызываемая Mycobacterium bovis, редко встречается среди кошек и затрагивает в основном сельскохозяйственных животных. Это первые задокументированные случаи передачи инфекции от кошки к человеку, и хотя риск подхватить туберкулез от животных остается, однако он очень низкий».