В Киеве начали работу передвижные цифровые флюорографы

Традиционно в этот день фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» вместе с партнерами в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» проводит традиционную акцию по бесплатному анонимному и безопасному обследованию на современных передвижных цифровых флюоромобилях. Такое обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки. Выявление болезни на ранних стадиях помогает вовремя назначить лечение, что является залогом успешного выздоровления.

«Этой акцией мы хотим не только привлечь внимание к проблеме туберкулеза и призвать людей ответственно относиться к своему здоровью, но и показать правильный алгоритм выявления туберкулеза. Если человек обнаружил у себя симптомы туберкулеза – кашель больше 2-3 недель, обильное ночное потоотделение, слабость, беспричинное снижение веса, температура 37-37,5С – необходимо обратиться к врачу и пройти назначенные обследования: сделать флюорографию, сдать анализ мокроты. Если раньше на постановку диагноза «туберкулез» уходило до 2-х месяцев, то сейчас фонд Ахметова почти во всех областях установил современное оборудование, которое позволяет поставить точный диагноз и назначить правильную схему лечения максимум за 2 дня. Также фонд внедряет телемедицину во фтизиатрию, что помогает с быстрой и точной постановкой диагноза без необходимости вывозить пациента», – говорит Мария Маковецкая, руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации фонда Рината Ахметова.

В этом году акция проводится фондом Рината Ахметова совместно с Департаментом здравоохранения КГГА и ТМО «Фтизиатрия», МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине» (Альянс), Обществом Красного Креста в Украине. Возле флюорографа на Южном ж/д вокзале будет также работать мобильная амбулатория Альянса, в которой 24-26 марта с 12:00 до 16:00 можно будет получить консультацию врача-фтизиатра, ознакомиться с информационными материалами, а также пройти быстрое тестирование на ВИЧ. Департамент здравоохранения и «Фтизиатрия» обеспечили работу врача-фтизиатра, а также машину для транспортировки людей с подозрением на туберкулез в противотуберкулезный диспансер для дальнейшего обследования на современном диагностическом оборудовании, постановки диагноза и лечения.

Возле флюорографа на Южном ж/д вокзале представители Общества Красного Креста в Украине будут информировать об основных симптомах туберкулеза, предлагать пройти бесплатное обследование.

Инициатива обследования на бесплатном мобильном цифровом флюорографе показала свою эффективность в выявлении подозрений туберкулеза в местах скопления представителей «групп риска», в частности, на вокзалах. Поэтому в этом году фонд Рината Ахметова принял решение поставить два флюоромобиля на вокзалах.

Пройти обследование на флюорографах все желающие смогут с 24 по 28 марта по такому графику:

24 марта

Южный железнодорожный вокзал (перед входом), с 10:30 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

25 марта

Южный железнодорожный вокзал (перед входом), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Автостанция «Подол» (ул. Нижний Вал, 15А), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

26 марта

Южный железнодорожный вокзал (перед входом), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Центральный автовокзал (просп. Науки, 1/2), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

27 и 28 марта

ул. Крещатик, 38 (возле ЦУМа), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

С 2007 года, фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует программу «Остановим туберкулез в Украине», направленную на преодоление эпидемии в стране путем расширения доступа к высококачественным услугам по ранней диагностике и лечению заболевания.

За этот период фонд успешно реализовал региональную программу противодействия заболеванию туберкулезом в Донецкой области, а также 1-ю фазу 9-го раунда гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по компоненту «Туберкулез». Результатом работы региональной программы в Донецкой области стало снижение заболеваемости туберкулезом на 26,5% в 2011 году по сравнению с 2006 годом и снижение смертности от туберкулеза на 42% соответственно. Национальная программа «Остановим туберкулез в Украине», основным реципиентом которой почти 3 года был фонд Рината Ахметова, за 1-ю фазу 9-го раунда получила от Глобального фонда самый высокий рейтинг эффективности – А1. Это стало возможным благодаря эффективной работе всех партнеров – субреципиентов программы, в результате было перевыполнено 10 из 15 индикаторов (официальное письмо от Глобального фонда от 27.02.2014).

Несмотря на то, что фонд передал реализацию 2-й фазы 9 раунда гранта Глобального фонда ГУ «Украинский центр контроля за социально-опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины», фонд Рината Ахметова продолжает свою деятельность в сфере борьбы с туберкулезом и реализует такие проекты:

повышение потенциала системы здравоохранения Украины путем улучшения управления (лидерство, мониторинг и оценка, развитие кадровых ресурсов);

обеспечение внедрения быстрых лабораторных методов диагностики;

осуществление международного мониторинга и оценки и проведение экспертизы выполнения национальной программы противодействия туберкулезу;

практическое обучение врачей и внедрение национальных и международных стандартов лечения туберкулеза;

повышение уровня информированности населения по профилактике и лечению туберкулеза.

За 7 лет успешной работы в сфере борьбы с туберкулезом фонд Рината Ахметова получил высокий уровень экспертизы и опыта и готов к объединению усилий со всеми ключевыми игроками в сфере борьбы с туберкулезом для достижения основной цели – преодоления эпидемии туберкулеза в Украине.