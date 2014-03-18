Профилактика туберкулеза - это просто

Профилактика туберкулеза — вещь достаточно простая. Человек минимизирует свои шансы заболеть туберкулезом, если он будет вести здоровый образ жизни, регулярно питаться сбалансированной и качественной едой, избегать большого скопления людей. Но при этом чрезвычайно важно не забывать раз в году проходить флюорографическое обследование. Ведь, чем раньше заболевание будет обнаружено, тем эффективнее и быстрее с ним будет покончено.

Возбудитель туберкулеза ожидает на нас повсюду: на рынках, в магазинах, в общественном транспорте и всюду, где массово скапливаются люди. Впрочем, далеко не каждый, кто «получает» палочку Коха, вскоре заболевает. Из сотни здоровых людей, которые получили «дозу возбудителя», в среднем лишь у пяти начнут вскоре проявляться симптомы болезни, почти 5% — стойкие к инфекции. А остальные 90% будут носить возбудителя в организме на протяжении всей жизни, не составляя опасности для окружающих. У этих 90% вероятность заболеть составляет 5% на протяжении жизни, и только в 5–10% из них — в результате стресса, недоедания, других болезней, алкогольной зависимости, отравлений или же в старости.

Заболеванию больше всех поддаются лица, которые проживают в одной квартире с больным человеком. К группе риска принадлежат и работники здравоохранения, и люди, которые курят, употребляют наркотики, а также бездомные и заключенные. Также особенная опасность заболеть у детей, не вакцинированных против туберкулеза. В частности, установлено, что вероятность заболеть ребенку до 1 года составляет сорок случаев из ста, в возрасте 1–4 года — 20-25%.