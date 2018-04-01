Ранние симптомы туберкулеза могут быть похожи на обычное недомогание

Хочется начать с того, что лучшей профилактикой туберкулеза являются здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек, занятия спортом, употребление большого количества свежих овощей и фруктов.

Болезнь эта коварна тем, что ранние симптомы туберкулеза не выражены и могут быть похожи на обычное недомогание. Проявления туберкулеза – разнообразны и неспецифичны. Это может быть и слабость, и повышенная утомляемость, и снижение массы тела, потливость в ночные часы, повышение температуры тела без видимой причины, боли в грудной клетке, кашель в течение двух или более недель, – все это симптомы туберкулеза, ранняя диагностика которого является залогом успешного выздоровления.

При первых симптомах заболева­ния необходимо сразу обратиться к врачу за правильной постановкой диагноза, а не в аптеку за таблетками. Иначе лечение будет длительным, побочные эффекты тяжелыми, к тому же опасен для окружающих его людей – огромный риск инфицирования.

Если вы кашляете в течение двух и более недель, обратитесь за помощью к своему семейному или участковому врачу, который направит Вас на флюорографическое обследование. При выявлении патологии назначат рентгенологическое дообследование и исследование мокроты на наличие возбудителя – микобактерии туберкулеза. В случае отрицательного анализа мокроты и наличия измене­ний на рентгенограмме семейный врач назначит пробное лечение антибиотиками широкого спектра действия на две недели и контрольное рентгенологическое исследование.

Если после проведенного лечения на контрольной рентгенограмме будут выявлены изменения, необходимо проконсультироваться у врача-фтизиатра. Если Вам поставили диагноз «туберкулез», обязательным является прием 4-х или 5-ти компонентной противотуберкулезной терапии. Лечение должно состоять из нескольких противотуберкулезных препаратов, так как при однокомпонентной терапии вырабатывается устойчивость к применяемому препарату и он становится неэффективным, а прием 4-х или 5-ти препаратов не дает возможности микро­бактерии туберкулеза приспособится к ним. Только длитель­ный, ежедневный прием поликомпонентной терапии препят­ствует развитию устойчивости к наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам и является залогом эффективного излечения от туберкулеза.

Во время лечения туберкулеза нужно помнить о том, что лечащий врач — это помощник, и он желает скорейшего выздоровления. Только выполняя все его назначения можно победить болезнь. На сегодня 95% больных туберкулезом легких полностью излечиваются.

Современное лечение туберкулеза легких проводится на фоне лечебного режима, рациональной диеты, аэротерапии, лечебной физкультуры и закаливания. При выраженной декомпенсации (ухудшение состояния, вызванное основным заболеванием), интоксикации (отравление организма ядами и токсинами), высокой температуре тела назначается постельный режим.

В основе диетотерапии при туберкулезе лежит увеличение количества полноценных белков животного происхождения, сливочного и растительного масла, молока, витаминов (свежие овощи) и т. д. Питание больного зависит от его инди­видуальных особенностей. Диета строится в соответствии с интенсивностью процесса и осложнениями со стороны других органов и систем. Ребенок, родившийся у женщины, больной туберкулезом, дол­жен получать искусственное вскармливание.

Лечение туберкулеза состоит из двух фаз: интенсивной и поддерживающей. Во время интенсивной фазы происходит быстрая гибель основного количества микобактерий, в результате чего больные перестают быть заразными и их самочувствие улучшается. Минимальная продолжительность интенсивной фазы — 2 месяца. Но в организме больного часть бактерий находится в «спящем» состоянии. Чтобы воздействовать на эту группу бактерий, необходимо продолжать курс лечения — это уже поддерживающая фаза. Минимальная продолжительность поддерживающей фазы — 4 месяца.

Очень часто во время поддерживающей фазы больной начинает себя хорошо чувствовать. В этот период на фоне относительно хорошего самочувствия возникает желание прекратить прием противотуберкулезных препаратов. И это является очень боль­шой опасностью для дальнейшего выздоровления.

При несоблюдении сроков лечения и прерывании лечения, оставшиеся бактерии могут вызвать новый эпизод заболевания и приобрести устойчивость к противотуберку­лезным препаратам. Во время всего периода лечения пациент должен получать суточную дозу препаратов в один прием согласно предписанному режиму. Дробный прием таблеток приводит к снижению концентрации лекарства в крови, что также может привести к развитию устойчивости. Для того, чтобы навсегда расстаться с диагнозом “туберкулез”, нужно выполнять все предписания врача, не пропускать прием препаратов, и самое важное— самостоятельно не отменять и не назначать какие-либо препараты.