В Харькове туберкулез будут выявлять за два дня

В Харьковском областном противотуберкулезном диспансере №1 состоялось торжественное открытие отдела молекулярно-генетической диагностики туберкулеза в бактериологической лаборатории. Современное лабораторное диагностическое оборудование (шкафы биологической безопасности, центрифуги, автоклавы, термостаты, морозильные камеры и т.д.) и расходные материалы на общую сумму 4,5 млн. грн. закуплены и поставлены фондом Рината Ахметова для повышения качества диагностики туберкулеза в Харьковской области в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

«На базе Харьковского областного противотуберкулезного диспансера организована первая в Украине молекулярно-генетическая лаборатория, которая позволит существенно сократить время диагностики туберкулеза с 3-х месяцев до 2-х дней. В результате пациент в кратчайшие сроки может получить99,98% точные результаты исследования со спектром лекарственной чувствительности ко всем противотуберкулезным препаратам и незамедлительно начать лечение по правильной схеме, что является залогом успешного излечения от такого тяжелого заболевания как мультирезистентный туберкулез», – отметил Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Благодаря автоматизации сверхсовременных анализаторов пропускная способность лаборатории составляет 96 образцов (пациентов) в день, что говорит о доступности экспресс-методики для всех нуждающихся в диагностике пациентов. То есть 95% пациентов с момента открытия лаборатории смогут получать точный диагноз на лекарственно-устойчивый туберкулез в течение 2-х дней.

Автоматизация лабораторной диагностики туберкулеза не только повышает точность и сокращает время диагностики, но и минимизирует риск заболеваемости среди лабораторного персонала, что существенно повышает престижность данной профессии. Использование современных методик и оборудование позволяет снизить риск заболеваемости среди лабораторного персонала к 0%, так как исключает работу с инфекционным материалом, персонал работает непосредственно с ДНК.

Открытие современного диагностического отделения в Харьковском областном противотуберкулезном диспансере №1 стало возможным благодаря эффективному государственно-частному партнерству между Харьковской областной госадминистрацией и фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Именно поэтому область стала пионером по внедрению лучших мировых стандартов и практик по лабораторной диагностике.

В рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» до конца года планируется официальное открытие в Украине еще одной ПЦР лаборатории (выполняет молекулярно-генетическую диагностику туберкулеза с помощью полимеразной цепной реакции) в Николаевской области. После успешного пилотирования планируется расширение организации ПЦР лабораторий и международных стандартов диагностики туберкулеза в остальные регионы Украины.