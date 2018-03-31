Проблема отрыва от противотуберкулезного лечения: опыт Николаевской области

Эпидемия туберкулеза не покидает Украину. Ежегодно в нашей стране впервые регистрируется до 40 тысяч больных туберкулезом, умирает 10 тысяч. Сегодня 500 тысяч украинцев находятся на диспансерном учете по поводу туберкулезного заболевания, из них 90 тысяч - с открытой формой.

Главной проблемой в лечении туберкулеза является его мультирезистетная форма - вызванная микобактериями, стойкими ко всем известным противотуберкулезным лекарствам. Наша страна занимает первое место в Европе по количеству химиорезистентных форм туберкулеза. По оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине мультирезистентный туберкулез имеют 16% больных, которым впервые установлен диагноз, и 44%, у которых диагноз является рецидивом.

Это очень высокий уровень показателей. Среди всех новых случаев он колеблется от 5% в западных областях, до 15% в восточных. Такая ситуация - наследие прошлых лет, когда у нас не было регулярной поставки противотуберкулезных препаратов.

Самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом - в южных областях. Специалисты объясняют это большим количеством расположенных в этих регионах больниц Департамента выполнения наказаний.

Обычно, освобождаясь, человек остается существовать неподалеку от этого заведения, в этом же городе. Это в лучшем случае. Но немало и таких, что просто «теряются» после освобождения из тюрьмы. Среди них – больные с тяжелыми не долеченными формами туберкулеза. Каждый из нас ежедневно ездит рядом с ними в общественном транспорте, рискуя инфицироваться и заболеть. А мультирезистентный туберкулез, стойкий к основным противотуберкулезным препаратам, легче передается от больного к здоровому, лечить его труднее и дороже. Количество заболевших им на Украине возросло с 2005 г. с 11 тыс. до 22 тыс. человек. Это связано с прерыванием лечения по вине пациентов, в том числе освобожденных из тюрем. Проблема отрыва от лечения очень актуальна для бывших заключенных. Многим из этих людей возвращаться некуда.

Специалист по адвокации Фонда «Развитие Украины» Леся Тылина рассказывает, что когда у больного, даже с открытой формой туберкулёза, заканчивается срок, он должен покинуть тюремную больницу, держать его там до полного выздоровления никто не имеет права, ибо это прямое нарушение закона. И тут, по идее, его должен забрать специализированный транспорт и доставить в противотуберкулёзное учреждение. Но проблема в том, что непонятно какая именно служба отвечает за его транспортировку. Раньше транспортировкой занималась санстанция, но сейчас она ликвидирована… Плюс ко всему иногда в регионе просто нет специализированного транспорта или денег на бензин. Вот и вынуждены больные пользоваться общественным транспортом и подвергать опасности нас с вами.

В разных областях с этой проблемой борются по-разному, и в большинстве она так и не решена. Но тут бы хотелось рассказать про позитивный опыт Николаевской области, когда совместными усилиями врачей и общественных организаций при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», были найдены способы взаимодействия служб и теперь хотя-бы больные из Николаевской области имеют возможность «дойти» до лечебного учреждения. Теперь при постановке на учет в милиции бывшие заключенные предоставляют справки о состоянии здоровье. Если есть туберкулез, незамедлительно информируется тубдиспансер. Ведь человек возвращается в семью, в которой могут быть дети… Кроме того, перед тем, как человек выходит «на волю» с ним работают психологи, социальные работники, ему надаются мотивационные пайки – все для того, чтобы он и сам захотел продолжить лечение, ведь это еще одна проблема.

По словам главного фтизиатра Николаевской области Павла Георгиева, в Николаевской области очень высокие показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза.

«Мы решаем эти тяжелые проблемы не одни. Очень хорошо работает программа «Остановим туберкулез» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Вместе мы серьезно взялись за решение очень больших проблем в области. Подписан меморандум. Нам помогают с подготовкой кадров, оснащением лабораторий. В области, за средства Глобального фонда, работал проект по социальному сопровождению освобожденных осужденных, больных туберкулезом. В рамках проекта осуществлялось социальное сопровождение на амбулаторное лечение больных, которые прошли интенсивное лечение в стационаре, и у которых есть высокий риск оторваться от противотуберкулезного лечения», - говорит П.Георгиев.

Главный фтизиатр рассказывает, что в регионе работает общественная организация «Пенитенциарная инициатива», которая занимается социальным сопровождением больных с туберкулезом, находящихся в местах лишения свободы. За несколько месяцев до выхода на свобода с такими людьми уже начинали работу – выясняли куда они едут, есть ли у них документы, жилье, кто их там ждет и ждет ли вообще. Часть этих людей нуждались в дальнейшем лечении и «Петинцеарная инициатива» обеспечивала доставку таких больных в стационар туберкулезного диспансера. Ежемесячно самые опытные фтизиатры области выезжали в места лишения свободы и проводили консультации.

В области проблема отрыва от лечения отработана всеми службами, которые имеют к ней отношение. Например, милиция ежемесячно дает в областному туберкулезный диспансер списки людей, пришедших из мест лишения свободы. Из областного диспансера списки направляют районным фтизиатрам, которые выясняют прибыл ли такой больной на место жительство. Если нет – идет обратный процесс: врачи дают информацию в милицию об отсутствии «своего» пациента.

Также бывший заключенный не может стать на учет без отметки, что он побывал у фтизиатра и онколога.

«У нас в области все эти списки есть, все больные под контролем. Каждые три месяца мы проводим заседание координационного совета, где оговариваем вопросы взаимодействия. Объем работы очень большой и очень тяжелый, но есть и очень хорошие результаты, которые мы видим,» - отмечает П.Георгиев.

София Палий