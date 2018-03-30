У задержанных ВИЧ-позитивных есть права...

В Украине сегодня более 117 тысяч ВИЧ-позитивных. Согласно официальным данным. Специалисты считают, что эта цифра значительно больше — около 400 тысяч. По прогнозам Всемирного банка, к 2014 году в нашей стране количество людей, умерших от СПИДа, превысит 50 тысяч. Ближайшие три года станут определяющими в борьбе с этой болезнью. От усилий государства зависит, по какому сценарию будет развиваться эпидемия после 2010 года: либо количество случаев инфицирования будет постепенно снижаться, либо резко возрастет — до 741 тысячи к 2014 году, причем 75% всех ВИЧ-инфицированных составят молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, из которых половина женщины.

Антиретровирусная терапия, которую в 2004 году бесплатно получали только 137 человек, а сегодня, благодаря поддержке Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и государственному финансированию, — более шести тысяч граждан Украины, может остановить размножение вируса в организме и даже предотвратить развитие СПИДа. Принимать АРВ-препараты необходимо несколько раз в день в строго определенные часы. Любое прерывание терапии может привести к очень тяжелым, иногда летальным последствиям. Однако среди тех, кто принимает АРВ-препараты, есть немало наркозависимых и таких, для кого случаи задержания и взятия под стражу сотрудниками милиции не являются чем-то из ряда вон выходящим. И если сегодня сложно себе представить (хотя, возможно, это и случается), чтобы человека, страдающего сахарным диабетом, лишали инсулина, а больного астмой — ингалятора, то подобные неправомерные действия в отношении ВИЧ-позитивных людей со стороны сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, нередки.

Между тем, по словам Людмилы Сторожук, заместителя директора Украинского центра СПИДа, «резистентность (то есть устойчивость) к антиретровирусным препаратам формируется не за дни, а за часы. Если мы будем допускать прерывание АРВ-терапии, то это может привести к тому, что в Украине распространятся устойчивые к имеющимся сегодня антиретровирусным препаратам штаммы ВИЧ. Это угроза не только экономике государства, но и национальной безопасности. Лечение антиретровирусными препаратами одного пациента в год в среднем обходится в две тысячи долларов. Но это в среднем, поскольку существуют схемы первой и второй линии. И если первая стоит 300—500 долл., то вторая, назначаемая в том случае, когда развивается резистентность к первой, — до пяти тысяч. Поэтому действия, приводящие к развитию резистентных форм вируса, будут увеличивать затраты государства на лечение. Пока государст­вом обеспечивается только 27% стоимости антиретровирусной терапии (73% закупается на средства Глобального фонда), но к концу 2008 года его доля увеличится до 35%».

Проблеме обеспечения доступа к лечению СПИДа для ВИЧ-позитивных задержанных была посвящена пресс-конференция Международного альянса по ВИЧ-СПИД в Украине и Международ­ного благотворительного фонда «Вертикаль», состоявшаяся незадолго до парламентских выборов. Типичный, но далеко не худший случай из жизни ВИЧ-инфицированного рассказал 32-летний Максим, который не так давно был задержан работниками милиции и провел в райотделении несколько суток. «Полгода назад я узнал о своем диагнозе, и мне была назначена антиретровирусная терапия. Благотворительный фонд «Вертикаль» выдал мне ламинированную карточку, чтобы я мог беспрепятственно постоянно носить с собой необходимую двух-, трехсуточную медикаментозную дозу антиретровирусной терапии — на случай непредвиденных ситуаций. Возможно, из-за неординарного внешнего вида и обильного количества татуировок на теле я неоднократно задерживался сотрудниками милиции (на станции метро или просто в городе). Каждый раз карточка АРВ-пациента помогала мне. Но совсем недавно я был задержан сотрудниками Оболонского райотдела и препровожден в камеру — сначала в общую, а потом, после моих требований о своевременной выдаче АРВ-препаратов, один в камеру на шесть человек, хотя на тот момент все камеры были переполнены. Чтобы своевременно принимать препараты (а я был лишен мобильного телефона и часов), был вынужден постоянно стучать в двери, надоедая сотрудникам милиции. Неоднократно обращался к оперуполномоченному, следователю. Несмотря на это, прием лекарства был просрочен дважды — на 30 и 40 минут. Прием препаратов должен сопровождаться хотя бы минимальным приемом пищи, которой я, однако, был лишен.

Мне не хотелось афишировать свой статус, но о том, что я болен, знал весь райотдел. При составлении документов старший смены специально для меня ставил в одноразовый стаканчик ручку. Меня неоднократно выводили, чтобы сфотографировать татуировки.

Прийти на пресс-конференцию было для меня непростым решением — к таким людям, как я, общество относится неадекватно. Но я хотел бы привлечь внимание к этой проблеме, чтобы история, произошедшая со мной, не повторялась с другими».

В регионах, отдаленных от столицы, ситуация, по словам специалистов, хуже. Так, например, в октябре 2006 года в Суворовском райотделении г.Одесса у ВИЧ-позитивного Александра были изъяты таблетированные АРВ-препараты и таймер, по которому он должен был принимать лекарства в строго определенное врачом время дважды в день. Таким образом, в первые два дня задержания он был лишен возможности принимать препараты. Работники милиции аргументировали это тем, что лекарства им неизвестны и времени для выяснения их назначения нет.

Свои действия или бездействие в подобных случаях сотрудники милиции, как правило, объясняют установленным порядком задержания и отсутствием соответствующих инструкций об обеспечении лекарствами и непрерывности лечения ВИЧ-позитивных задержанных.

По словам Павла Скалы, исполняющего обязанности директора департамента политики и коммуникации Международного альянса по ВИЧ-СПИД в Украине, организация «Виртус» из Днепропетровска предоставила информацию о том, что нередко на улице при обысках, обнаруживая карточку клиента проекта «Приверженность к высокоактивной антиретровирусной терапии», сотрудники милиции либо выбрасывают ее, либо рвут. В отделении при задержании на трое суток отказываются сообщить родным о местонахождении, забирают таблетки и не дают принимать вовремя. Отказываются вызывать «скорую помощь» при ухудшении самочувствия. Некоторые таблетки дают побочные эффекты в виде диареи. Практикуется особая «мера воспитания» — выводить заключенного в туалет не более двух раз в сутки.

«Есть еще пример, — говорит Павел Скала, — который хотя и не имеет прямого отношения к рассматриваемому вопросу, но тоже весьма примечателен. Ситуация в подъезде: сотрудники милиции делают забор крови у ВИЧ-позитивного наркомана для того, чтобы сразу же на этаже, пугая внутривенным введением другого потребителя наркотиков, заставить дать показания…

Чем дальше от Киева, тем больше таких случаев. Поэтому, пока не будет четко определено, когда должен выдаваться препарат и кто за это отвечает, проблему решить не удастся».

«Наша организация занимается уходом и поддержкой людей, которые являются пациентами Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, — говорит Виктория Бондарь, руководитель проекта Международного благотворительного фонда «Вертикаль». — Бывали случаи, когда к нам обращались с подобными проблемами. Конечно, мы не могли не прореагировать. Начали изучать ситуацию — проанализировали законодательство, обратились в регионы. Мы знаем, что партнерские ВИЧ-сервисные организации проводили различные информационные мероприятия среди сотрудников милиции, заключали договоры о сотрудничестве. В некоторых регионах такие меры помогли и частично проблема была решена. Но если учесть тот факт, что к концу 2008 года количество человек, принимающих антиретровирусную терапию, увеличится с шести до девяти тысяч человек, то можно прогнозировать: подобные случаи будут происходить все чаще. Особенно в тех регионах, где информационные мероприятия не проводились. Пришло время решать проблему на национальном уровне. Мы подняли этот вопрос, и министр здравоохранения Ю.Гайдаев подписал приказ о создании ответственной межведомственной рабочей группы. В краткие сроки группа разработала проект инструкции «О порядке обращения с лицами, которые принимают антиретровирусные препараты, во время их задержания и ареста (взятия под стражу)».

Мы ожидаем, что в ближайшее время этот документ будет подписан руководителями Минздрава и МВД и поможет сохранить здоровье, а в некоторых случаях и жизнь людей».

МВД проблему признает и пытается ее решать. По словам Вячеслава Каркошкина, сотрудника департамента общественной безопасности МВД Украины, порядок предоставления медицинской помощи задержанным давно предусмотрен законодательно. Хотя легитимная сила существующих на этот счет инструкций сомнительна и знают о них далеко не все сотрудники соответствующих служб. Кроме того, по мнению В.Каркошкина, «нельзя возлагать на сотрудников милиции функции, которые не предусмотрены ведомственными нормативными актами, а относятся к прямым обязанностям медработников. Возможно, когда вступит в силу инструкция об обращении с больными ВИЧ-СПИД, случаи, подобные тому, который произошел с Максимом, будут исключены».

И хотя проект упомянутой инструкции находится сейчас на согласовании в Минздраве Украины, после чего его должны подписать руководители двух заинтересованных министерств и зарегистрировать в Минюсте, к сожалению, как показывает практика, в ситуации смены правительства и возможного переформирования министерств и ведомств можно ожидать определенных осложнений и проволочек. «Альянс-Украина» и партнерские организации призывают правительственные структуры утвердить инструкцию как можно скорее. «Подписание приказа даст возможность избежать в дальнейшем позорных случаев, когда в результате неправомерных действий правоохранителей ВИЧ-позитивные люди подвергаются нечеловеческому обращению и издевательствам, прерывают АРВ-лечение и вынуждены разглашать диагноз, чтобы вернуть свои лекарства», — говорит Павел Скала.

Алла Котляр, Зеркало недели