Нужен закон о помощи смертельно больным

По данным социологических опросов, почти 80% тяжелобольных предпочитают провести свои последние дни дома. Однако не у всех семей есть финансовая возможность купить обезбаливающее больным родственникам.

Облегчить страдания неизлечимо больного человека в его последние дни призвана паллиативная помощь. Она предоставляется смертельно больным пациентам и их семьям.

"Мы не можем продлить жизнь этим людям, но способны прибавить достоинства в последние минуты их жизни, — говорит вице-президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор СЕРДЮК. — Паллиативная помощь — новый для нас вид опеки над неизлечимо больными людьми".

В Великобритании это начали делать 40 лет назад — тогда открыли первый хоспи с, медицинское учреждение для неизлечимо больных. Во Франции, Италии и Польше такая помощь существует 15–20 лет.

В мире считают, что минимальная потребность в хоспи сны х местах составляет 100–120 на 1,5 млн населения. В настоящее время во Франции таких учреждений почти полтысячи, в Польше — 270, в Украине — всего 20, по 23–73 кровати в каждом.

В то же время в Украине от 50 до 90% хоспи сны х кроватей отдают больным раком. У нас ежегодно умирают 100 тыс. онкопациентов, из которых только 5 тыс. могут найти последний приют в больницах. Другие уходят из жизни в страшных муках, не получая обезболивающих препаратов.

"Для таких больных необходимо около десяти тысяч кроватей. Их не нужно даже создавать. Просто переоборудовать некоторые отделения больниц под хосписные," — говорит президент Ассоциации паллиативной помощи Светлана МАРТЫНЮК-ГРЕСЬ.

То, что есть теперь, хоспи сами в полном смысле этого слова назвать трудно, считает она. А патронатная служба себя не оправдывает:

Медсестра четыре раза в день должен уколоть тяжелого онкобольного. На ее участке пять тысяч пациентов, среди которых двадцать, — онкологических. О каком качестве помощи при такой нагрузке может идти речь?

В то же время паллиативная помощь не требует каких-либо дорогих технологий, отмечают специалисты. Она основана на заботе о ближнем и обезболивании, уменьшении его страданий. Для неизлечимого больного в последние дни его жизни актуально уже не лечение как таковое, а забота...

По мнению Виктора СЕРДЮКА, нужно принять закон о паллиативной помощи, где будут четко выписаны нормы ее предоставления. А до тех пор этой проблемой должна заниматься власть на местах. В качестве примера эксперт называет Харьков, Черкассы, Севастополь, Коростень Житомирской области, Луганск. Там в ближайшее время при содействии местной власти откроют хосписы.

Ольга Протяг, По-украински