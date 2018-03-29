Подарите Дарницу...

Наивным был тот, кто считал, что с окончанием приватизации предприятия, которые лихорадило с начала распада СССР, начнут, наконец, работать, обеспечивая тысячи людей работой, а государство – бюджетными поступлениями. Закончится, мол, беспокойный, а местами и опасный для жизни этап деления собственности, когда милиции достаточно большими усилиями удавалось удерживать ситуацию под контролем. Однако не так случилось, как ожидалось…

После деления собственности наступила очередь ее перераспределения. Опять на грани законности, а в некоторых случаях и далеко за ее пределами. Новые схемы захвата чужого имущества пришли с Запада и не имеют ничего общего со стрельбой и рэкетом. Они деликатны и, что интересно, – законны. По крайней мере, с точки зрения судов, поскольку понятие законности, или, наоборот преступности, нам диктует наш самый гуманный в мире суд. Именно он и стал крестным отцом рейдерству. Еще несколько лет назад чуть ли не каждая такая атака происходила при поддержке правоохранительных органов. Причем они могли быть как в лагере нападающих, которые по решению суда действовали вполне законно, так и на противоположной стороне, где защищались так же законно, опять же по решению суда, однако другой территориальной принадлежности. Тогда никого не смущало, что, например, районный суд Черкасской области выносил решение об изменении владельца предприятия, которое находилось, скажем, в Киевской области, а суд Донецкой области его отменял.

С того времени ситуация несколько изменилось. По крайней мере, позиция МВД. Глава ведомства запретил милиции принимать участие в рейдерстве. Предупредил он и охранные структуры. Отныне их участие в подобных атаках достаточно рискованно. МВД может лишить лицензии. Эти меры внесли определенные коррективы в деятельность рейдеров. Однако говорить о решении проблемы рановато. Рейдерство приобретает новые формы и проявления. Как никто другой об этом знает Алексей Тройников – один из руководителей фармацевтической фирмы “Дарница”. Его история начиналась так.

Алексей Тройников: "В середине июля этого года к нам, к нашему регистратору, который ведет реестр фирмы "Дарница", пришел сотрудник комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по фамилии Рябокляч, который в очень грубой форме потребовал немедленно передать ему реестр фирмы "Дарница", якобы для изучения якобы в рамках проверки. Тогда, глядя на действия представителя комиссии, мы и предположить не могли, что может существовать какого-то рода сговор. Соответственно и не слышали о каких-то решениях суда, согласно которым этот сотрудник комиссии действовал".

Алексей Тройников рад, что почти весь реестр остался у регистратора, и предприятие может работать спокойно. Тем не менее, произошедший прецедент, весьма тревожен. Главный в этой истории документ – решение Соснивского суда города Черкассы о немедленной передаче списка всех акционеров, едва ли не наибольшего фармацевтического завода Украины, предприятия более чем стратегического, от регистратора, которого избрали на общих собраниях, которому доверяют все акционеры, другому – никому не известному. Кроме, возможно, инициатора судебного иска – гражданки Трубочкиной Надежды Николаевны. Однако о ней ниже. Судебное заседание состоялось, если верить документу, 17 ноября 2005 года. Решение подписано председательствующей и закреплено печатью. Если внимательно посмотреть на нее, становится непонятно, почему никто не заметил или не хотел замечать того, что вместо верного названия суда "Соснивский", на печати написано – "Совнивский". Неужели суд действительно пользуется печатью с грамматической ошибкой, или же ее сделал или, точнее, поделал кто-то посторонний. О решении суда сотрудники компании "Дарница" узнали лишь через два года, и произошло это так.

Алексей Тройников: "Мы даже не знали о том, что исполнительная служба каким-то непонятным образом могла открыть производство по решению суда. Даже глядя на даты, которые фигурировали в этом судебном решении, можно отметить, что это началось почти через два года, когда якобы это решение имело место. Удивляет тот факт, что исполнительная служба буквально на следующий день после визита сотрудника по фамилии Рябокляч, открыла исполнительное производство по данному вопросу, и узнали мы об этом совершенно случайно, поскольку ни суд, ни истец необходимых данных нам не дал".

Сомнения относительно подлинности судебного решения в дальнейшем только усугублялись. И дело не только в странной печати. Та же Трубочкина Надежда Николаевна, фамилия которой фигурировала по делу в графе "истец", была весьма удивлена, увидев судебное решение. Ведь 17 ноября в 2005 году она не была в Черкассах, даже проездом. Женщина немедленно составила соответствующее заявление и заверила его у нотариуса. В нем четко сказано о том, что гражданка Трубочкина никогда не подавала судебных исков на "Дарницу", более того, никогда не получала документов по выполнению решений Соснивского суда. Однако и это еще не все. О странном решении суда не знали не только Трубочкина и руководство "Дарницы". Отрицали факт существования подобного дела и глава Соснивского районного суда и его заместитель. Они дали официальный ответ на запрос относительно рассмотрения такого дела. В документе речь идет о том, что Соснивским судом гражданское дело с иском Трубочкиной о пересмотре реестра не рассматривалось. Под указанным номером в суде значится другое дело – о взыскании алиментов. Однако это не помешало событиям с помощью этого документа разворачиваться с детективной интригой.

Алексей Тройников: "16 августа в 11.40 пять человек в штатском, не представившись, пытались проникнуть на территорию фирмы, не предоставив при этом необходимых документов и не объяснив внятно, зачем они здесь находятся. После того, как они были задержаны государственной службой охраны, вслед за ними появились порядка десяти человек в форме, которые силой прошли через турникет, и ГСО нажала тревожную кнопку. Минут через 15 все ушли, якобы было сказано, что существует какое то уголовное дело, связанное с пресловутым решением суда".

Позже выяснилось, что неизвестные пытались выполнить решение суда, факт существования которого отрицал председатель суда. Правда, возможно, это была попытка взыскать алименты, однако неизвестно, почему в такой форме.

Алексей Тройников: "Я был в прокуратуре Дарницкого района. Они подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Я предоставил им документы, согласно которым решение суда можно признать поддельным. На что получил ответ: мол, мы знаем и о страной печати, и о том, что Трубочкина не подавала исковое заявление, и том, что глава суда отрицает наличие подобного дела, но при этом что мы можем сделать, мы люди маленькие. Какие после этого могут быть вопросы. Ясно, в какой стране мы живем!!!".

Теперь стало известно, что уголовное дело, относительно невыполнения фармацевтической фирмой "Дарница" решения то ли Соснивского, то ли Совнивского суда – закрыто. Милицией возбуждено уголовное дело относительно действий некоторых чиновников. Все вроде бы устроилось, однако вопросы касательно рейдерства все же существует. Правда, лучше всего их понимают те, кто так или иначе сталкивался с этой проблемой.

Алексей Тройников: "Имея определенного рода юридическое образование, можно самому "состряпать" дело. Для этого не нужно идти в суд, достаточно вырезать печать. Имея определенные контакты в исполнительной службе и в той структуре, которая курирует данный вопрос, в нашем случае это компания по ценным бумагам и фондовому рынку, можно придти куда угодно, вплоть до администрации президента и попросить Виктора Андреевича покинуть не принадлежащее ему по какому-то решению суда место. Можно придти в квартиру с исполнителями и сказать: извините, вот решение суда, и вам в течение пяти минут нужно собрать вещи и покинуть данную квартиру. Самое парадоксальное в этой ситуации то, что государство не может защитить, разводит руками и говорит – по меньшей мере, сочувствую".

Николай Сергиенко,Версии