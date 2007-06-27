ВР усовершенствует механизм обеспечения сферы оздоровления и отдыха детей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона Украины „Об оздоровлении и отдыхе детей”.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 263 из 271 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроект определяет следующую систему оздоровления и отдыха детей:

- специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере оздоровления и отдыха детей;

- министерства и другие центральные органы исполнительной власти, к сфере управления которых относятся детские заведения оздоровления и отдыха;

- местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;

- профессиональные союзы, фонды, объединения граждан;

- предприятия, учреждения и организации, в состав которых входят детские заведения оздоровления и отдыха;

- детские заведения оздоровления и отдыха.

Проектом наводится перечень полномочий специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, Министерства и других центральных органов исполнительной власти, к сфере управления которых относятся детские заведения оздоровления и отдыха детей, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, профессиональные союзы, объединения граждан, фонды, предприятия, учреждения и организации в сфере оздоровления и отдыха детей.

Для обеспечения надлежащего уровня оздоровления и отдыха детей, услуги в сфере оздоровления и отдыха детей подлежат сертификации. Порядок и перечень услуг по оздоровлению и отдыху детей, которые подлежат сертификации и уполномоченные органы, которые осуществляют сертификацию, будут определяться Кабинетом Министров Украины. Дети на время пребывания в детских заведениях оздоровления и отдыха будут подлежать обязательному страхованию от несчастного случая. Порядок и условия страхования будут определяться Кабинетом Министров Украины.

Детские заведения оздоровления и отдыха независимо от формы собственности могут функционировать как юридические лица или могут не иметь статуса юридического лица и находиться в составе предприятий, учреждений и организаций.

Проект наводит исключительный перечень оснований, при наступлении которых ребенку может быть отказано в приеме в оздоровительное заведение. К числу таких оснований отнесены: отсутствие путевки, несоответствие возраста ребенка установленным требованиям, отсутствие у него специальной медицинской справки.

Детские заведения оздоровления и отдыха, которые полностью финансируются из государственного или местных бюджетов, могут предоставлять платные услуги в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Украины.