В детском тубсанатории "Барвинок" работает новое оборудование

Уже более месяца в специализированном санатории "Барвинок", где проходят лечение и реабилитацию дети, больные туберкулезом, работает новое оборудование.

Автомобиль ГАЗ 3221 и лабораторное оборудование на общую сумму 237 тысяч грн. были куплены фондом Рината Ахметова "Развитие Украины" в рамках программы "Остановим туберкулез в Украине".

Лабораторное оборудование призвано улучшить эффективность работы лабораторий санатория, и повысит точность измерений и показателей: анализатор гематологический, микроскоп бинокулярный, электронные весы, термостат с прозрачными стеклами, стерилизатор, фотоэлектрокалориметр, облучатель бактерицидный ОБП-300 - 10 шт., облучатель бактерицидный ОБП-450 - 3 шт., общей стоимостью 112 тысяч грн.

Автомобиль ГАЗ 3221, 2010 года выпуска стоимостью 125 тысяч грн. имеет 13 посадочных мест, используется для перевозки детей, которые находятся на лечении. Практически каждый день сотрудники санатория сопровождают детей на диагностику и обследование в Киевский институт имени Ф. Г. Яновского.

В целом, санаторий рассчитан на лечение и реабилитацию до 210 детей, больных туберкулезом органов дыхания, в возрасте от 7 до 18 лет. Санаторий имеет развитую инфраструктуру, школу, персонал, что позволяет пребывать на лечении круглогодично.

После передачи оборудования с сотрудниками и медицинскими работниками санатория был проведен обучающий тренинг по его использованию.

Посмотреть оборудование в работе, пообщаться с главврачом, медперсоналом и представителями фонда можно будет 22 февраля 2011 года в 11:00, в г. Боярка, ул. Крещатик, 160.

Из Киева и назад будет организован тренсфер.

Для аккредитации и по вопросам интервью обращаться по тел:

+38 044 502 52 12;

+38 050 474 34 42 до 16:00, 21 февраля 2011 года.