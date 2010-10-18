На юге хотят построить колонию для больных туберкулезом

В мэрии Херсона предлагают построить новый следственный изолятор и колонию для больных туберкулезом (колония 61) заключенных вблизи поселка Надднепрянское Днепровского района Херсона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

“Наиболее подходящим для размещения СИЗО и лечебного заведения для больных туберкулезом заключенных является земельный участок на территории Надднепрянского поселкового совета. Такое решение принято в ходе совместного совещания представителей мэрии и управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области", - процитировала пресс-служба мэрии главного архитектора Херсона Григория ХОДИНА.

Также сообщается, что выбранный участок площадью около 31,4 га сейчас находится в аренде и используется для сельского хозяйстве. Срок аренды истекает в 2011 году. Участники упомянутого совещания решили обратиться к главе Херсонской облгосадминистрации Николаю КОСТЯКУ с ходатайством о предоставлении разрешение на разработку градостроительного обоснования строительства СИЗО и колонии больницы вблизи Надднепрянского с дальнейшим отчуждением участка для общественных нужд.

Как сообщал УНИАН, руководством центрального аппарата Уголовно-исполнительной службы Украины, в связи с аварийным состоянием режимного корпуса 2 СИЗО, расположенного в центре Херсона, в августе текущего года принято решение о переводе 650 заключенных в аналогичные учреждения Запорожья, Винницы, Днепропетровска, Кривого Рога и Николаева. В СИЗО остались еще около 750 заключенных.

Нынешнее здание СИЗО 61 было построено в ХVIII веке для осужденных, больных туберкулезом.