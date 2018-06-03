Эпидемия туберкулеза в Украине: излечиваются лишь 50% больных

В Украине состоялся пресс-тур, с участием иностранных журналистов. Его организовал Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, при поддержке отечественных организаций - Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине, Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Журналистов зарубежных СМИ ознакомили с ситуацией относительно эпидемии туберкулеза в Украине.

Каждый час один больной в Украине умирает

По оценкам ВОЗ, треть населения земного шара инфицирована туберкулезом. Ежегодно в мире туберкулезом инфицируются 9 миллионов людей. Многие больные туберкулезом полностью излечиваются, однако полтора миллиона в год умирает от этой инфекционной болезни.

Существует всемирное соглашение относительно того, что количество заболевших туберкулезом надо уменьшить на 50% до 2015 года. В мире много регионов, где показатели снижаются. Позитивные тенденции наблюдаются в Азии, Центральной Европе, Прибалтике. К сожалению, это не относится к странам Африки и Восточной Европы, где с 1990 года количество новых случаев возросло вдвое.

В зоне особого риска - страны постсоветского пространства. Однако именно в Украине эпидемия туберкулеза приобрела наиболее широкие масштабы по сравнению с бывшими республиками СССР (за исключением России, которая тут бесспорно лидирует). И в тоже время, парадокс, по данным социологических опросов, лишь 28% украинцев знают, что в стране эпидемия туберкулеза.

Каждый час в Украине регистрируется 4 больных с туберкулезом, и каждый час один такой больной умирает, среди них - дети, количество которых с каждым годом увеличивается. Ежегодно в нашей стране впервые регистрируется до 40 тысяч больных туберкулезом, умирает 10 тысяч. Сегодня 500 тысяч украинцев находятся на диспансерном учете по поводу туберкулезного заболевания, из них 90 тысяч - с открытой формой.

Самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом в южных областях Украины – Херсонской, Николаевской, Запорожской и Одесской. Специалисты объясняют это значительным количеством расположенных в этих регионах больниц Департамента выполнения наказаний. Обычно, освобождаясь, человек остается существовать неподалеку от этого заведения, в этом же городе (принимая во внимание теплые климатические условия и то, что в промышленных областях прожить легче, чем в аграрных).

Только каждый второй выходит из болезни здоровым человеком

По словам главы Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-СПИД и другим социально опасным болезням Министерства здравоохранения Светланы ЧЕРЕНЬКО, около 90 тысяч человек в Украине болеют туберкулезом на разных стадиях. В 2008 показатель заболеваемости составлял 77,8 случаев на 100 тыс. населения. Это зарегистрированные случаи, т.е., люди, которых выявили и поставили на учет. Но есть еще те люди, которых не выявили. Для Украины эти расчетные показатели составляют порядка 100-105 случаев на 100 тыс. населения.

На сегодняшний день у нас излечиваются лишь 50% больных туберкулезом, только каждый второй выходит из болезни здоровым человеком. А ведь "европейская норма" – 85%, то есть из шестерых вылечивается пятеро. Также туберкулез является основной причиной смертности от инфекционных болезней в стране.

Директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения, академик Юрий ФЕЩЕНКО, отмечает, что показатели заболеваемости туберкулезом в Украине в последние годы снизились, в 2006-2009 годах отмечается положительная динамика в процессах заболеваемости и смертности от туберкулеза. Это - динамика, и пока нельзя говорить о прекращении эпидемии. Лишь о четкой тенденции, что ситуация под контролем. По его словам, в 2000 году, по сравнению с 2008, показатели смертности снизились на 20%.

В то же время специалисты констатируют рост количества лиц, больных одновременно туберкулезом и ВИЧ. Здесь ситуация ухудшается, растет смертность. Медики считают, что пока в Украине не стабилизируется ситуация с заболеваемостью ВИЛ-инфекцией, врачи не смогут полностью взять под контроль эпидемию туберкулеза.

Диагностировать болезнь у детей очень трудно

11% из 9 млн больных туберкулезом во всем мире – это дети. Они наиболее незащищены перед этой эпидемией туберкулеза. Проблема детского туберкулеза требует особого внимания, ведь дети – социально незащищены, и многое в их жизни зависит от действий взрослых. В Украине функционирует система раннего выявления и профилактики. Это массовая туберкулинодиагностика, которая позволяет выявлять ежегодно до 200 тыс. детей находятся в группе риска с так называемой скрытой или латентной туберкулезной инфекцией.

Однако диагностика туберкулеза у детей зачастую сложнее, чем у взрослых, поскольку, особенно у детей раннего возраста, сложно получить мокроту и выделить возбудителя заболевания. Ежегодный риск развития туберкулеза у взрослого человека, инфицированного микобактериями (палочкой Коха), составляет 0,4%, а у детей возрастом от одного до четырех лет - 23%. Самыми незащищенными являются грудные дети. Риск развития туберкулеза у малышей возрастом до одного года - 40%.

В то же время, в большинстве противотуберкулезных клиник Украины оборудование либо, устарело, либо вообще отсутствует. Это большая проблема. И программ по детскому туберкулезу, которые сейчас рекомендуют развивать ВОЗ и другие международные организации, очень мало. (Первая серьезная программа была инициирована фондом "Развитие Украины" – программа по оснащению детских противотуберкулезных учреждений современным оборудованием.) А ведь показатели детской заболеваемости туберкулезом растет.

Только в 2009 году уровень заболеваемости среди подростков столицы (где жизнь все-таки благополучнее, чем в регионах) вырос на 30%. Существует в Киеве и проблема с выявлением заболевания среди маленьких детей, у которых диагностируют туберкулез реакцией Манту.

«Охват реакцией Манту детей от года до 14-ти лет снизился и составляет всего 9% за 5 месяцев… В связи с массовым отказом родителей от туберкулезной диагностики, а также с недостаточным обеспечением лечебной сети туберкулином в связи с его подорожанием и имеем такой низкий охват. С низким охватом у нас снизилось и выявление туберкулеза у детей», - говорит главный внештатный специалист по детской фтизиатрии Главного управления здравоохранения КГГА и Министерства здравоохранения Галина ПЕТРОВСКАЯ.

Для улучшения ситуации, по ее словам, необходимо, чтобы санэпидслужбы города взяли под контроль охват детей диагностикой. «Нужно, чтобы он составлял не менее 95%. Только благодаря такому охвату мы можем предупредить эпидемию туберкулеза среди детей», - убеждена специалист.

Украина - на первом месте в Европе по мультирезистетному туберкулезу

Главной проблемой в лечении туберкулеза во всем мире является его мультирезистетная форма - вызванная микобактериями, стойкими ко всем известным противотуберкулезным лекарствам. Она развивается, если больного туберкулезом не лечить в полном объеме. В мире полмиллиона таких больных. Среди них очень высок процент летальных случаев. Еще у 40 тысяч больных туберкулезом (в мире) наблюдается такая форма мультирезистетного туберкулеза, которая устойчива ко всем существующим противотуберкулезным лекарственным препаратам. Соотношение стоимости лечения пациентов с обычной формой и с мультирезистетным туберкулезом составляет 1:13.

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяны БАХТЕЕВОЙ, наша страна занимает первое место в Европе по количеству химиорезистентных форм туберкулеза. Из 100 заболевших - 15 имеют устойчивую форму. Это очень высокий уровень показателей. Среди всех новых случаев он колеблется от 5% в западных областях, до 15% в восточных. Такая ситуация - наследие прошлых лет, когда у нас не было регулярной поставки противотуберкулезных препаратов.

Директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии академик Юрий ФЕЩЕНКО обращает внимание на прямую взаимосвязь наличия или отсутствия финансирования туберкулезных мероприятий.

"Еще в 1993 году специалисты предупреждали, что недопустимо безразличное отношение государства к проблеме туберкулеза. Однако никаких мер от соответствующих органов власти не было. И уже с 1995 года мы говорим об эпидемии туберкулеза - один и более процент жителей нашей страны заболело этим заболеванием", - считает Ю.ФЕЩЕНКО.

Лишь с 2000 года началось незначительное финансирование противотуберкулезной службы, когда была проведена первая централизованная закупка противотуберкулезных препаратов.

"Общеизвестно, что впервые заболевший туберкулезом должен получать обязательно сразу 4-5 препаратов первого ряда. И это не прихоть врачей и кого-то еще, это требование текущего момента. Если не лечить больного туберкулезом мы получим у него химиорезистентный туберкулез", - отмечает Ю.ФЕЩЕНКО.

Почему борьба неэффективна?

Отечественные фтизиатры отмечают, что в 2006-2009 годах наметилась положительная динамика в процессах заболеваемости и смертности от туберкулеза, с 2000 по 2008 год показатели смертности снизились на 20%. Но пока нельзя говорить о прекращении эпидемии, это лишь тенденция, что ситуация под контролем.

Почему столько лет борьбы не дают ощутимых результатов? По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, неэффективность противотуберкулезных мероприятий в том, что программы по противодействию туберкулезу финансируются крайне недостаточно.

«На 2010 год в бюджете, заложено лишь 150 млн. грн. при необходимых 446 млн. грн. Противотуберкулезные диспансеры находятся в ужасном состоянии. За все годы независимости Украины ни разу централизовано не закупалось оборудование, лабораторные аппараты нужно давно все списать», - отметила глава комитета ВР.

Помочь Украине в преодолении эпидемии взялся Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией - один из крупнейших международных финансирующих учреждений, которое инвестирует мировые денежные ресурсы для спасения жизни людей. К настоящему времени Фонд выделил 19.3 млрд. долл. США 144 странам для поддержки широкомасштабных программ по профилактике, лечению и уходу в ответ на три заболевания.

Глобальный фонд в этом году выделил Украине грант на борьбу с эпидемией туберкулеза на сумму 100 млн. долл. Основным реципиентом стал Благотворительный фонд "Развитие Украины", который уже несколько лет реализует в Украине собственную программу "Остановим туберкулез".

В предыдущих заявках на помощь, которые Украина подавала в 2002, 2004, 2007 и в 2008 годах, Глобальный фонд отказывал. Известно, что в нашей стране иногда закупают медицинские препараты в Министерстве здравоохранения, в тендерных комитетах в два, пять, десять раз дороже, чем их можно купить в Европе.

С грантом Глобального фонда в нашей стране связывают большие надежды. Он должен помочь государству бороться с эпидемией туберкулеза, предоставляя качественные медицинские и немедицинские услуги людям, которые столкнулись с проблемой туберкулеза.

Однако директор фонда Ахметова Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ подчеркивает, что 100 млн. долл. Глобального фонда не решат всех проблем с эпидемией туберкулеза в стране, и государственное финансирование должно выделятся в полном объеме и тратиться эффективно. Он видит главную задачу в построении проекта так, чтобы выделенные Глобальным фондом деньги работали на людей, на решение проблемы.

Он подчеркивает, что стоит задача, чтобы международные средства работали эффективно, а это задача значительно сложнее.

"Нужно выстраивать, принимать решения, в том числе и политические. Уже на этом этапе переговоров с Глобальным фондом, страна должна доказать, что система закупок по лекарственным препаратам эффективна. Это хороший шанс, чтобы победить эпидемию туберкулеза. А именно такая задача поставлена перед фондом "Развитие Украины" его президентом", - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

У фонда Ахметова есть свой значительный опыт в преодолении болезни. С 2007 года "Развитие Украины" реализует проект «Остановим туберкулез», направленный на преодоление эпидемии туберкулеза в Украине. В рамках проекта реализуется программа действий на национальном уровне, а также действует пилотная региональная «Программа преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011гг.».

В 2008 году благодаря этой программе улучшились такие ключевые показатели, как заболеваемость туберкулезом (снизилась на 5,6%) и смертность от туберкулеза (снизилась на 11,5%). Программа предусматривает улучшение условий лечения, социальную поддержку, обучение специалистов, диагностику. В городах и тюрьмах Донецкой области работают передвижные кабинеты цифровой флюорографии, что позволило в течение 4 месяцев обследовать около 7 тысяч человек. В Горловке, Шахтерске, Донецке отремонтированы и оборудованы отделения для лечения больных с лекарственно устойчивым туберкулезом. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» спонсирует горячую линию по туберкулезу: позвонив со стационарного телефона на номер 8 800 503 08 00 можно получить бесплатную консультацию. Также работает ICQ 382 285 483.

Мария Турчина