На Житомирщине стартовал месячник борьбы с туберкулезом

Главный врач областного противотуберкулезного диспанера Виталий Дидык призвал жителей области в течение месяца пройти флюорографическое обследование в поликлинических отделениях учреждений здравоохранения области. «Здесь можно получить консультации и исчерпывающую информацию относительно методов защиты от заражения туберкулезом и учреждений, где оказывается специализированная медицинская помощь», - подчеркнул он.

В рамках месячника планируется охватить профилактическими флюорографическими осмотрами около 50 тыс. жителей области. Особое внимание будет уделяться обследованию лиц, отнесенных к социальной группе риска (лица с асоциальным образом жизни, внутренне перемещенные лица, лица, находящиеся или освободившиеся из пенитенциарных учреждений, люди с алкогольной или наркотической зависимостью, граждане без определенного места жительства, ВИЧ-инфицированные, безработные, члены малообеспеченных семей).

Также в рамках программы месячника состоится обучение медицинских работников по вопросам выявления, лечения и профилактики туберкулеза.

Итоги месячника будут подведены 24 марта 2016 года в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом.