Учёный установил, что препарат от изжоги способен лечить мультирезистентный туберкулез

Довольно популярное средство против изжоги - антацидный лансопразол - может помочь справиться с туберкулезом. Этот препарат относится к классу ингибиторов протонной помпы, не дающих кислоте в желудке выйти из-под контроля, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

А вот профессор Стюарт Коул убедился: лансопразол активен против мультирезистентного туберкулеза. Потом, он безопасен, что уже доказали испытания. Врачи констатируют: в мире сейчас пандемия туберкулеза, который активно учится противостоять лекарствам. Ее обходит только эпидемия СПИДа.

По подсчетам экспертов, на получение новых препаратов для лечения туберкулеза, проведение тестов и прочее уйдет более 10 лет. Из миллионов новых соединений, потенциально опасных для туберкулеза, лишь несколько действительно активны. Традиционные антибиотики, между тем, привели к тому, что многие штаммы туберкулеза стали мультирезистентными. Поэтому некоторые эксперты призывают обратиться к старым препаратам, но из другой сферы. Это, в частности, позволит сэкономить много денег.

На потенциал лансопразола указала роботизированная система, анализировавшая влияние туберкулеза на клетки легких. Оказалось, препарат справлялся с туберкулезом, но только когда бактерии росли внутри клеток. Он убивал бактерии после того, как клетки превращали препарат в серосодержащий метаболит. Данный метаболит влияет на конкретный энзим, важный для бактерий туберкулеза для выработки энергии. Нет энергии - нет жизни.