В Киеве медики готовы противостоять вспышке особо опасных инфекционных болезней

Медики Киева готовы к любым необходимым действиям, связанным со своевременным выявлением, лечением и минимизацией распространения особо опасных инфекционных болезней.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Михаил Риган во время учений по ликвидации очага лихорадки Эбола, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Тренировки доказали, что медицинский персонал разных заведений действовал оперативно, четко, согласованно и в тесном взаимодействии с другими службами города», – сказал Риган.

Согласно разработанной для учений легенде, в студенческую поликлинику с жалобой на плохое самочувствие и повышенную температуру обратился парень, недавно прибывший из Южной Африки, где контактировал с больным лихорадкой. Терапевт, который заподозрил инфицирование пациента вирусом Эбола, действует по определенному алгоритму: информирует главного врача, который вызывает специальную бригаду экстренной медицинской помощи и извещает Госсанэпидслужбу и Департамент здравоохранения. Врачи «скорой» госпитализируют больного, а также контактных лиц, в частности врача-терапевта и медсестру.

Специалисты утверждают, что наибольшей опасностью болезни Эбола является отсутствие специфических средств профилактики и лечения. Поэтому своевременное выявление и изоляция человека с подозрением на данное заболевание является фактически основным инструментом предупреждения эпидемии. В таких условиях наличие четко отработанного алгоритма действий спасает не только одного больного, но и целый город от опасной эпидемии.

По информации профильного департамента, Киев имеет все необходимые ресурсы для обеспечения противоэпидемических мероприятий.