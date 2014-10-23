Жена Президента передала книги Центру реабилитации детей-инвалидов в Броварах Киевской области

Жена Президента Марина Порошенко передала книги городскому Центру социальной реабилитации детей-инвалидов, который обслуживает 140 детей с особыми потребностями, проживающих в г. Бровары Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко осмотрела Центр, пообщалась с его работниками и воспитанниками, убедилась, что в помещениях Центра уже включили отопление, а также обсудила неотложные проблемы и возможные пути их решения с администрацией заведения и руководством города.

Деятельность Центра направлена на развитие и корректировку нарушений развития ребенка-инвалида, обучение его основным социально-бытовым навыкам, развитие способностей и создание предпосылок для интеграции в общество.

Рассказывая о работе Центра реабилитации, директор Валерий Иваненко сообщил: «Реабилитация детей с особыми потребностями предусматривает предоставление квалифицированной многолетней помощи. Она начинается с рода и продолжается до 18 лет в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Сегодня наше помещение позволяет нам оказывать помощь около 140 детям с особыми потребностями, при необходимости города в 500 местах, поэтому вопрос с расширением помещения Центра стоит очень остро».

Жена президента выразила искреннюю благодарность всем работникам Центра за их ежедневную кропотливую работу ради здоровья и полноценной жизни детей с особыми потребностями.

«С наступлением холодов чрезвычайно важным вопросом является отопление детских учреждений. Сегодня мы убедились, что этот процесс происходит, и наши дети смогут получать помощь в комфортных условиях. Также с руководством города мы обсудили вопрос расширения помещения этого Центра, и я очень надеюсь, что в ближайшее время совместными усилиями он будет решен», - сказала Порошенко.

Она передала для библиотеки Центра художественную литературу, которую собрали более 50 украинских издательств. Воспитанники заведения на память о встрече подарили Порошенко куклу-мотанку, сделанную своими руками в кружке декоративно-прикладного искусства.