В Киеве прошли учебно-тренировочные занятия по реагированию на лихорадку Эбола

Как передает корреспондент УНИАН, учения проходили в соответствии с легендой о больном студенте, который обратился в студенческую поликлинику с симптомами, которые соответствуют лихорадке Эбола.

В учениях приняли участие городской штаб по чрезвычайным ситуациям, КГГА, ГАИ, милиция, больницы скорой медицинской помощи и другие соответствующие подразделения.

Читайте такжеЧисло жертв лихорадки Эбола за 5 дней выросло на 300 человек

Как сообщил во время учений заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, в Киеве подготовлены 134 койки для госпитализации больных с подозрением на наличие вируса Эбола: 82 для взрослых - в Александровской больнице и 52 для детей - в детской больнице №1. Он отметил, что ключевой задачей при выявлении больного с подозрениями на лихорадку Эбола является изоляция больного, людей из его ближайшего окружения и врачей, которые с ним общались.

Радуцкий сообщил, что на данное время Киев имеет необходимое количество специальных костюмов для врачей для их безопасной работы с больными с вирусом Эбола. Это противочумные костюмы, которыми обеспечена вся служба скорой помощи Киева, и больницы, которые будут принимать больных с подозрением на лихорадку Эбола.

“Болезнь Эбола не имеет специфического лечения, к сожалению. Поэтому Киев не отличается от других городов Европы и мира — у нас нет лекарств от лихорадки. Единственное лекарство — это 100-процентная готовность города к локализации такого случая”, - отметил в комментарии УНИАН председатель КГГА, мэр города Виталий Кличко.

Читайте такжеКНДР закроет границу для туристов из всех стран из-за Эболы

По его информации, сегодня состоялись учения, с помощью которых должны быть обнаружены все недостатки и ошибки при реагировании на случай выявления в городе больных лихорадкой Эбола.

Кличко сообщил, что состоится заседание, на котором все службы проанализируют шаги, ошибки, чтобы они не повторялись и чтобы город мог эффективно реагировать и быть готовым к чрезвычайной ситуации.

Во время учений сообщалось, что в случае необходимости в лечебных заведениях за сутки можно развернуть около 1,5 тыс. мест для госпитализации больных лихорадкой Эбола.

В учениях были также задействованы специалисты Одесского противочумного института, которые прибыли в Киев за два часа вместо пяти, как предусматривалось планом учений. Именно специалисты этого института имеют возможность на протяжении суток подтвердить диагноз в случае выявления больного с подозрением на лихорадку, поскольку в этом институте есть единственная в Украине лаборатория, которая может обнаружить вирус Эбола. Предусматривается, что пробы больного специалисты института переправляют в лабораторию в Одессу и на протяжении, максимум, 36 часов информируют врачей в Киеве о подтверждении или опровержении диагноза. Эта лаборатория может обработать около 2 тыс. проб в день. Во время учений напоминалось, что госпитализация в больницу больного с подозрением на наличие вируса Эбола осуществляется на 21 день, поскольку именно этот период времени является инкубационным. В случае подтверждения диагноза больной остается до выздоровления в инкубаторе. Контактировавшие с ним лица также госпитализируются на 21 день. На этот же период госпитализируют и врачей, которые обследовали больного в поликлинике и принимали от службы скорой помощи в стационаре.