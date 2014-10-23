Черниговщина: 7 людей заболели сальмонеллезом, полакомившись тортом

В Черниговской области 7 человек заболели сальмонеллезом, съев торт.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении государственно-эпидемиологической службы в области.

Согласно сообщению, в поселке Сосница зафиксирована вспышка сальмонеллеза. На прошлой неделе нескольких жителей поселка отравились, съев «Бисквитно-кремовый торт" (производитель - ФЛП из г. Городня), приобретенный в магазине частного предпринимателя пгт Сосница. Он, в свою очередь, приобрел торты на продовольственной базе Чернигова у другого предпринимателя для последующей реализации.

По состоянию на среду, 22 октября, пострадали 7 человек, в том числе 1 ребенок. Течение заболевания средней тяжести. В инфекционном отделении Сосницкой центральной районной больницы находятся 5 человек (среди них один ребенок), от госпитализации отказались 2 больных. Всем пострадавшим назначен и проводится курс лечения, за контактными лицами установлен медицинское наблюдение.

Госсанэпидслужба в Черниговской области в пределах своей компетенции проводит противоэпидемические мероприятия.