В Харькове прекращено подпольное производство фальсифицированных лекарств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Из контрабандных препаратов с использованием производственных мощностей харьковского фармацевтического предприятия злоумышленники незаконно изготовляли фальсифицированные популярные лекарственные средства - карсил, спазмалгон, кетанов и анаферон, произвольно определяли сроки пригодности и паковали таблетки под маркировкой иностранных фармацевтических компаний. Подделки злоумышленники планировали реализовывать через аптечную сеть.

«Установлено, что крупные партии фальсифицированных на территории одной из стран Северной Азии препаратов и химических смесей незаконно переправлялись на территорию Украины самолетами с сокрытием от таможенного контроля и через международные почтовые отправления под видом «бытовой химии». Согласно заключению специалистов, поддельные таблетки содержали крахмал, другие наполнители, которые не дают никакого медицинского эффекта», - сообщили в пресс-центре.

Во время обысков в офисных и складских помещениях коммерческой структуры было изъято соответствующее промышленное оборудование, медицинские субстанции и 2 тонны готовых «лекарственных средств» на общую сумму свыше 10 млн. грн.

По данному факту Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие

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