В Житомирской области 50-летний мужчина умер от укусов ос

В Житомирской области мужчина умер от нападения ос.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, 21 октября на пункт связи 22-й государственной пожарно-спасательной части поселка Володарск-Волынский из володарск-волынской районной больницы поступила информация о смерти мужчины, которого укусило насекомое в поселке Новая Боровая.

Как удалось выяснить сотрудникам ГСЧС, накануне человек помогал своему товарищу в гараже. Неожиданно на них налетели осы и стали жалить.

Чтобы отбиться от насекомых, мужчины выбежали из помещения во двор. Один из пострадавших получил два укуса в шею и стал терять сознание. Товарищ подбежал к нему и поняв, что тот не дышит, вызвал «скорую помощь». Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

Согласно судебно-медицинской экспертизе "причиной смерти 50-летнего мужчины стало отравление в результате контакта с осами".