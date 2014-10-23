В Одессе волонтеры купили для гвардейской бригады бронированную "скорую"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Большая Одесса», инициировавшей сбор средств, о начале акции было заявлено в конце августа.

«Сбор средств был объявлен на производство бронированной «скорой помощи» для военнослужащих из Одессы и Одесской области, участвующих в АТО.

Спустя 2 месяца БММ-70 была построена и сегодня на территории николаевского бронетанкового завода состоится ее передача в зону АТО, а именно представителям 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады (подчинение – Одесский военный округ), место постоянной дислокации которой – пгт Черноморское, численность бригады – 18, тыс. человек», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что стоимость данной машины - 979 тыс. грн. Вся необходимая сумма собрана среди представителей бизнес структур и жителей Одессы.

Бронированная медицинская машина-амфибия БММ-70, производимая николаевским бронетанковым заводом на базе БТР-70, может вывезти с поля боя до 11 раненых, имеет все необходимое оборудование для первой помощи, а также располагает операционной для проведения хирургических манипуляций.

БММ-70 имеет запас хода 400 км, способна преодолевать водные преграды и транспортировать раненых, находясь под обстрелом.

«По мнению руководства 28-й бригады БММ-70 данная техника окажет неоценимую помощь в ведении антитеррористической операции и поможет сохранить жизни украинских солдат путем своевременного вывоза их с поля боя и скорейшего оказания первой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе.