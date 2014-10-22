Мамы с детьми продолжают получать на «Донбасс Арене» детские наборы от Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня волонтеры ФК «Шахтер» и «Донбасс Арены» продолжили выдавать на стадионе гуманитарную помощь в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям». В целях безопасности пункт раздачи временно не работал в связи с мощным взрывом, который повредил западный вход на стадион. Теперь детские наборы выдают в «Фан шопе» на территории «Донбасс Арены». По словам волонтеров, за первую половину дня выдано уже около 200 наборов.

Помощь в рамках проекта предназначена для всех детей, которые живут в зоне АТО, в возрасте до двух лет. По информации Гуманитарного штаба Рината Ахметова, таких детей в указанном регионе около 40 тысяч. И все они нуждаются в специальном детском питании, подгузниках, медикаментах. Для того, чтобы получить детские наборы, маме или отцу ребенка нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка с пропиской в зоне АТО. В состав детского набора от Гуманитарного штаба входят детские каши и смеси, овощные и фруктовые пюре, детские соки и подгузники.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова уже доставил на Донбасс десять тысяч наборов для детей. В октябре и ноябре в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова будет доставлено еще по 20 тысяч наборов, что обеспечит самым необходимым всех детей из зоны АТО в возрасте до двух лет.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.