В Донецке вчера ранены пять мирных жителей
12:15, 22 октября 2014Новости регионов
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В Донецке 21 октября в результате военных действий погиб один мирный житель и еще пять получили ранения различной степени тяжести
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отмечается, что ночь с 21 на 22 октября в городе прошла напряженно, в Кировском и Киевском районах периодически раздавались звуки залпов и взрывы.
За минувшие сутки вследствие попадания снарядов пострадали частный жилой дом по улице Советской Армии, а также административное здание частного предприятия, расположенное на улице Вахрушева.
В горсовете констатировали, что сегодня, 22 октября, по состоянию на 9.30 в Донецке тихо, сообщения о происшествиях в районах не поступают.
В штатном режиме работают системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт.
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