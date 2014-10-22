В Донецке вчера ранены пять мирных жителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что ночь с 21 на 22 октября в городе прошла напряженно, в Кировском и Киевском районах периодически раздавались звуки залпов и взрывы.

За минувшие сутки вследствие попадания снарядов пострадали частный жилой дом по улице Советской Армии, а также административное здание частного предприятия, расположенное на улице Вахрушева.

В горсовете констатировали, что сегодня, 22 октября, по состоянию на 9.30 в Донецке тихо, сообщения о происшествиях в районах не поступают.

В штатном режиме работают системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт.