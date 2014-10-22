Харьковщина: 20-летняя мама заморила голодом новорожденного сына

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Харьковской области, молодая женщина ранее уже была лишена родительских прав на двух детей. Вместе с новорожденным сыном она жила в доме без печного отопления, кровати и одежды для младенца. Кроме того, женщина не обратилась в медицинское заведение по поводу оказания помощи ребенку, оставила малыша без питания и обогрева. Через три недели после рождения ребенок умер.

В соответствии с заключением эксперта, причиной смерти младенца стала двусторонняя гнойная пневмония, «к тому же его длительное время не кормили».

Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.