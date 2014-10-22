Львовщина: прокуратура расследует массовое отравление школьников в Самборе

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, по поручению Самборской межрайонной прокуратуры Львовской области органами милиции 20 октября начато уголовное производство по факту нарушения санитарных норм и правил по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, причинивших вред здоровью детей, по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается в сообщении, в период 15 – 18 октября в детское отделение Самбоской инфекционной больницы госпитализированы шесть детей, учеников 1-3 классов СШ №8 города Самбор с признаками пищевого отравления.

По состоянию на 22 октября проводятся мероприятия с целью установления причин отравления школьников.

Кроме того, Самборской межрайонной прокуратурой начата проверка соблюдения требований законодательства об охране детства в деятельности органов и заведений образования города Самбора во время организации питания детей, в том числе с привлечением специалистов Самборского управления ГУ Госсанэпидслужбы во Львовской области.

Как стало известно корреспонденту УНИАН от родителей и учителей СШ №8 города Самбора, все пострадавшие дети почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после употребления еды в школьной столовой.