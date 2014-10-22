Волынь: после свадьбы гости попали в инфекционку с сальмонеллезом

В Волыньской области 12 человек после свадьбы заболели сальмонеллезом.

Как сегодня сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из с. Стобыховка Камень-Каширского района 15 октября в инфекционное отделение Камень-Каширской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализировано 12 человек (в том числе 5 детей), которым 20 октября установлен диагноз – сальмонеллез.

Пострадавшие 12-14 октября присутствовали на свадьбе в частном домовладении и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего на свадьбе было 400 человек.

Причина заболевания – нарушение требований приготовления и хранения продуктов питания. Специалистами областной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.